Desde la cuenta de X del ministro del Interior, John Reimberg, se informó sobre la incautación de 12 toneladas de droga.

Toneladas de droga incautadas: el operativo

La incautación se dio en una operación de la Policía Nacional, en coordinación con la agencia antidrogas de Estados Unidos y el apoyo logístico de Fuerzas Armadas de Ecuador.

El trabajo conjunto de los entes incluyó cinco operativos. Según Reimberg, se registró un total de 16 aprehendidos y 12 toneladas de droga incautadas. Aunque no especificó el tipo ni dónde ni cuándo tuvieron lugar los cinco operativos.

Sin embargo, la Policía informó que las “acciones operativas e investigativas desplegadas” se desplegaron en Esmeraldas, bajo las operaciones TRIDENTE VII, VIII, IX, X y XI.

En la red social X, el funcionario publicó un video de los bultos de droga. “Continuamos atacando las economías criminales en todos los frentes”, aseveró.

El Bloque de Seguridad, a través de Polcía Nacional, en coordinación con la agencia antidrogas de Estados Unidos y apoyo logístico de Fuerzas Armadas, ejecutó 5 operativos con un total de 16 aprehendidos y 12… pic.twitter.com/SUo93dKZMh — John Reimberg (@JohnReimberg) September 14, 2025

Récord histórico de toneladas de droga incautadas

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos. Se registra 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

En el primer semestre del año, en el país se habían incautado alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, de acuerdo a cifras oficiales.

Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige, en su mayoría, a Europa y Norteamérica. Esto ocurre por su situación geográfica. Está rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada.

El viaje de las toneladas de droga

Según información publicada por la Policía, se recabaron como indicios 12 878 paquetes de droga.

“Estas organizaciones utilizaban los corredores marítimos del Pacífico con el objetivo de llevar sustancias ilícitas hacia las costas de México y Estados Unidos“, aseguró la institución.

Por su parte, el Ministro del Interior también confirmó, en su cuenta de la red social X, que el destino final del cargamento eran los países del norte.