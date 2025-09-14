El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) anunció que este lunes 15 de septiembre de 2025 se realizará el primer pago de compensaciones económicas a transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel.

El ministro Roberto Luque señaló que más de 23 300 choferes de transporte urbano, inter e intraprovincial serán beneficiados con este esquema de apoyo financiero.

El registro en línea para transportistas sigue habilitado en la plataforma oficial. Quienes se inscriban hasta el domingo 14 de septiembre a las 18:00 podrán recibir su pago el lunes 15.

No obstante, dijo que el registro será permanente, con cortes cada miércoles para pagos los jueves y cada domingo para pagos los lunes, hasta octubre.

Más noticias

Puntos presenciales de inscripción en Quito y Guayaquil

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) habilitó dos puntos de atención presencial para transportistas.

En Quito está en el edificio Matriz del MIT, Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana. En Guayaquil se habilitó en el Centro Zonal ECU 911 km 0,5 vía a Samborondón (ex Puntilla Mall), Sala de Capacitación Planta Baja.

El horario de atención será de 09:00 a 17:00.

Dos puntos habilitados en Tulcán

El Ministerio de Infraestructura y Transporte también habilitó dos puntos de inscripción en Tulcán. Están ubicados en la avenida Veintimilla y Alejandro R. Mera. Atenderán entre las 09:00 y las 17:00.

Bono de compensación y plan de modernización

El ministro Roberto Luque aseguró que el valor del pasaje no subirá, gracias a este mecanismo de compensación.

El paquete de medidas incluye una inversión de 80 millones de dólares en pagos directos al transporte público de pasajeros, así como beneficios adicionales:

Se destinará una compensación económica para 23 300 choferes de transporte público urbano, inter e intraprovincial.

de transporte público urbano, inter e intraprovincial. Para la renovación de unidades de transporte , se activará el Plan Nuevo Transporte con una inversión de 150 millones de dólares. Este bono de chatarrización entregará hasta 20 000 por vehículos y también créditos a una tasa preferencial subsidiada del 9%.

, se activará el Plan Nuevo Transporte con una inversión de 150 millones de dólares. Este bono de chatarrización entregará hasta 20 000 por vehículos y también créditos a una tasa preferencial subsidiada del 9%. Pago de 80 millones de dólares al sector del transporte de pasajeros .

. Se invertirán 10 millones de dólares en vehículos para seguridad en vías.

para seguridad en vías. Además, se destinarán 23 millones de dólares para zonas de descanso y en controles de peso y dimensiones en la red vial estatal.

para zonas de descanso y en controles de peso y dimensiones en la red vial estatal. Se entregará una compensación económica de tres meses para los sectores de transporte comercial: carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico.

Te recomendamos