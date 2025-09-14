El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) anunció que este lunes 15 de septiembre de 2025 se realizará el primer pago de compensaciones económicas a transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel.
El ministro Roberto Luque señaló que más de 23 300 choferes de transporte urbano, inter e intraprovincial serán beneficiados con este esquema de apoyo financiero.
El registro en línea para transportistas sigue habilitado en la plataforma oficial. Quienes se inscriban hasta el domingo 14 de septiembre a las 18:00 podrán recibir su pago el lunes 15.
No obstante, dijo que el registro será permanente, con cortes cada miércoles para pagos los jueves y cada domingo para pagos los lunes, hasta octubre.
Puntos presenciales de inscripción en Quito y Guayaquil
El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) habilitó dos puntos de atención presencial para transportistas.
En Quito está en el edificio Matriz del MIT, Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana. En Guayaquil se habilitó en el Centro Zonal ECU 911 km 0,5 vía a Samborondón (ex Puntilla Mall), Sala de Capacitación Planta Baja.
El horario de atención será de 09:00 a 17:00.
Dos puntos habilitados en Tulcán
El Ministerio de Infraestructura y Transporte también habilitó dos puntos de inscripción en Tulcán. Están ubicados en la avenida Veintimilla y Alejandro R. Mera. Atenderán entre las 09:00 y las 17:00.
Bono de compensación y plan de modernización
El ministro Roberto Luque aseguró que el valor del pasaje no subirá, gracias a este mecanismo de compensación.
El paquete de medidas incluye una inversión de 80 millones de dólares en pagos directos al transporte público de pasajeros, así como beneficios adicionales:
- Se destinará una compensación económica para 23 300 choferes de transporte público urbano, inter e intraprovincial.
- Para la renovación de unidades de transporte, se activará el Plan Nuevo Transporte con una inversión de 150 millones de dólares. Este bono de chatarrización entregará hasta 20 000 por vehículos y también créditos a una tasa preferencial subsidiada del 9%.
- Pago de 80 millones de dólares al sector del transporte de pasajeros.
- Se invertirán 10 millones de dólares en vehículos para seguridad en vías.
- Además, se destinarán 23 millones de dólares para zonas de descanso y en controles de peso y dimensiones en la red vial estatal.
- Se entregará una compensación económica de tres meses para los sectores de transporte comercial: carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico.
