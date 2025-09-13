Los gremios empresariales apoyan la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel. La Cámara de Industrias y Producción (CIP) dijo que esa disposición es necesaria por subsidios a los combustibles deben ser temporales, focalizados y sostenibles.

Los subsidios representaron en 2024 un egreso de 3 000 millones de dólares, de los cuales 1 150 millones se destinaron al diésel.

Sin embargo, solo el 10% de ese gasto público llega a los más vulnerables, mientras el resto fomenta contrabando, pérdidas fiscales y financiamiento de actividades ilícitas, aseguraron los representantes de la CIP.

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) respaldó que el Gobierno Nacional redireccione los subsidios hacia las familias más necesitadas.

Al mismo tiempo, se reconocen los mecanismos de compensación al transporte, vitales para mantener la estabilidad del servicio y la competitividad productiva, destacó el gremio.

No obstante, la CIP advierte que estas medidas deben ser financiadas con rigor y aplicadas de manera efectiva para evitar nuevas distorsiones en el mercado.

Los empresarios sostienen que el subsidio impulsaba el contrabando y el desvío interno de combustibles, generando pérdidas que superaban los 200 millones de dólares.

Comité Empresarial pide priorizar educación, salud y seguridad

El Comité Empresarial Ecuatoriano considera que eliminar el subsidio al diésel es una medida necesaria y oportuna para garantizar la sostenibilidad económica de Ecuador.

Según el gremio, los recursos destinados a subsidios ineficientes podrían canalizarse hacia educación, salud, seguridad e infraestructura.

Además, la reducción del gasto público ayuda a disminuir la presión tributaria, evita nuevos impuestos y genera confianza para la inversión privada y la creación de empleo.

Libre importación y combustibles de calidad

El Comité también alentó al Estado a promover la libre importación y comercialización de diésel, lo que permitiría contar con combustibles de mayor calidad en condiciones competitivas.

Esta apertura beneficiaría directamente a la industria nacional, mejorando su productividad y fortaleciendo la transición hacia una economía más eficiente, agregó el Comité.

Cámara de Industrias de Guayaquil destaca la competitividad

La Cámara de Industrias de Guayaquil destacó que la eliminación del subsidio al diésel marca un paso crucial para ordenar las finanzas públicas.

“Durante décadas, los subsidios han significado un uso ineficiente de recursos que podían destinarse a prioridades sociales”.

Con esta reforma, se abre la oportunidad de reducir riesgos fiscales, dar mayor certidumbre a la inversión privada y consolidar un entorno económico más transparente, aseguraron los empresarios guayaquileños.

