El ministro del Interior, John Reimberg, anunció la tarde de este sábado, 13 de septiembre de 2025, la captura de alias ‘Topo’ en una “operación netamente policial”.

Más noticias

La captura se realizó a las 15:00, según el comunicado en redes. A las 15:31, como si se tratara de un tráiler de película de acción, el ministro Reimberg anunció a través de su cuenta de X: “Fito: ahí te mandamos compañía para que no te sientas solo. En breve más detalles”.

Y los ‘detalles’ llegaron una hora y media después. A las 17:00, se convocó a una rueda de prensa para informar sobre “la captura de un Objetivo de Alto Valor”.

#ATENCIÓN



FITO: AHÍ TE MANDAMOS COMPAÑÍA PARA QUE NO TE SIENTAS SOLO.



EN BREVE MÁS DETALLES 🤫 — John Reimberg (@JohnReimberg) September 13, 2025

La captura de alias ‘Topo’ en Ecuador

La captura de Darío Javier Peñafiel Nieto se realizó cerca de la comunidad de Limonchicta en Tena.

El detenido tiene dos boletas de captura vigentes en Ecuador por varios delitos, según Reimberg. Entre ellos se menciona: “tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, así como asesinato”.

Se reveló que una de las boletas de captura para Peñafiel Nieto es por el asesinato del agente de la Policía Nacional, Byron Morejón. El hecho ocurrió el 1 de junio de 2024.

Además, se aseguró que “tiene estrechos vínculos con el grupo armado colombiano disidente de las FARC Frente Carolina Ramírez”.

En el comunicado de redes sociales, a alias ‘Topo’ se lo identifica como “cabecilla de los Choneros-Fatales”.

Alias ‘Topo’ ya tenía una sentencia por asesinato

El detenido Peñafiel Nieto, según el Ministro, ya tiene una sentencia a 34 años y 8 meses de prisión por el asesinato del agente policial. Esta sentencia se emitió con fecha del 1 de agosto de 2025.

Entre las detenciones registra cuatro por: tráfico de armas, asociación ilícita, secuestro extorsivo y pensión alimenticia, según se detalla en la publicación.

Asimismo, Reimberg aseguró que a pesar de “su amplio prontuario delictivo” y de las detenciones, Peñafiel Nieto “fue liberado con medidas sustitutivas de presentación periódica cada ocho días”.

¿Por qué alias ‘Topo’ “le hará compañía a Fito”?

Según el ministro Reimberg, el detenido es solicitado por la Corte de Justicia de Nueva York. Peñafiel Nieto tiene es requerido en EE.UU. por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

Con este antecedente, el Ministro apuntó en su tuit: “Este angelito le hará compañía a Fito muy pronto en Estados Unidos”.

En junio de este 2025, Peñafiel Nieto fue capturado por la Policía. Y se lo identificó como colaborador cercano de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’. El 30 de junio, una Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, EE.UU., ordenó la publicación de “una acusación penal” contra él. Esto vincula a alias ‘Topo’ de manera directa en una causa penal en ese país.