Encuentran dos toneladas de cocaína en contenedor de frutas que iba a Suecia en Machala

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La Policía ecuatoriana decomisó dos toneladas de cocaína que estaban ocultas en un contenedor de una empresa exportadora de fruta con destino a Suecia. El operativo se desarrolló en la provincia de El Oro, informó el domingo 6 de septiembre de 2026 el ministro del Interior, John Reimberg.

Los agentes antinarcóticos encontraron 2 040 bloques de cocaína dentro del contenedor, que llegó al puerto marítimo de Machala. Las autoridades identificaron que pertenecía a una empresa dedicada a la exportación de fruta, aunque Reimberg no reveló el nombre de la compañía. El ministro señaló que la operación todavía estaba en desarrollo.

La droga estaba en un contenedor de fruta

El operativo se concentró en el puerto marítimo de Machala, en la provincia de El Oro. Allí, los agentes identificaron un contenedor perteneciente a una empresa exportadora de fruta que tenía a Suecia como destino.

Durante la intervención, la Policía Antinarcóticos encontró 2 040 bloques de cocaína. En total, el cargamento alcanzó las dos toneladas, según la información proporcionada por el ministro del Interior.

Reimberg informó sobre el decomiso a través de sus redes sociales. El funcionario no detalló el nombre de la empresa propietaria del contenedor. Tampoco informó otros detalles sobre el procedimiento, debido a que el operativo continuaba en desarrollo al momento de su reporte.

El hallazgo ocurrió en El Oro, una provincia costera ubicada en la frontera con Perú. Su ubicación forma parte del contexto geográfico en el que Ecuador enfrenta el tráfico de drogas que utiliza rutas hacia otros mercados internacionales.

Ecuador es un punto de tránsito para la cocaína

Ecuador figura entre los países que más drogas decomisan en el mundo. El texto señala que ocupa el tercer lugar, detrás de Colombia y Estados Unidos. En 2021, el país decomisó unas 200 toneladas de drogas. En 2024 alcanzó un récord histórico cercano a las 300 toneladas.

La ubicación geográfica de Ecuador influye en su papel dentro de las rutas del narcotráfico. El país limita con Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína. Además, cuenta con varios puertos en sus costas, entre ellos el de Guayaquil.

El país también mantiene una economía dolarizada. Estos factores han contribuido a que Ecuador se convierta en los últimos años en un punto importante de paso para el tráfico de cocaína.

La droga que atraviesa Ecuador tiene como principales destinos Europa y Norteamérica. En este contexto, el decomiso de las dos toneladas de cocaína ocurrió mientras un contenedor con fruta se preparaba para llegar a Suecia.

La Policía continúa con el operativo relacionado con el cargamento encontrado en Machala. Hasta el reporte entregado por el ministro Reimberg, las autoridades no habían informado el nombre de la empresa exportadora ni otros detalles sobre posibles responsables.

DOS TONELADAS DE COCAÍNA INCAUTADAS EN MACHALA.



El operativo antinarcóticos fue ejecutado por la Policía Nacional en el puerto martítimo de Machala donde un contenedor de una empresa exportadora de fruta y que pretendían ser transportados a Suecia, fue identificado y fueron… pic.twitter.com/FGR5wR0RJg — John Reimberg (@JohnReimberg) September 6, 2026

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