Capturan a tres ecuatorianos con 1,17 toneladas de supuesta droga en México

La Armada de México ejecutó una operación marítima a unos 851 kilómetros al sur de Acapulco, en aguas del océano Pacífico, donde decomisó aproximadamente 1,17 toneladas de presunta droga y aprehendió a seis tripulantes, según EFE.

El Gabinete de Seguridad mexicano confirmó este viernes 7 de agosto de 2026 que entre los capturados durante la intercepción en alta mar se encuentran tres ciudadanos mexicanos y tres ecuatorianos, en el marco de las tareas de vigilancia frente al decomiso de droga en el Pacífico.

Detalles del operativo y decomiso de droga en el Pacífico

La intervención se desarrolló durante patrullajes de vigilancia marítima cuando el personal de la Secretaría de Marina (Semar) detectó una embarcación menor equipada con tres motores fuera de borda, según informa EFE.

Al momento de realizar la inspección a la nave en la que viajaban los seis sospechosos, los agentes descubrieron 39 bultos con paquetes que almacenaban cerca de 1 170 kilogramos de una sustancia con características propias de cocaína, ratificando el exitoso decomiso en el Pacífico.

Evidencias e insumos incautados a los tripulantes

Además del cargamento de droga, las autoridades mexicanas aseguraron un volumen aproximado de 2 450 litros de combustible repartidos en 49 bidones, según reporta EFE.

Como resultado de los trabajos de vigilancia marítima que realiza la @SEMAR_mx en aguas del Océano Pacífico, en Acapulco, Guerrero, se aseguró una embarcación que transportaba más de una tonelada de cocaína y 2,450 litros de combustible, también fueron detenidas 6 personas.… pic.twitter.com/j5o51nCQU4 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 7, 2026

Durante el procedimiento llevado a cabo en el océano Pacífico, los efectivos militares incautaron también la embarcación menor, tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas que llevaban consigo los seis aprehendidos.

Procedimiento legal ante la Fiscalía mexicana

Tanto los tres ecuatorianos y tres mexicanos detenidos como todos los elementos materiales incautados fueron entregados al ministerio público, según señala EFE.

Las autoridades informaron que los sospechosos y las evidencias quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), institución encargada de iniciar la investigación correspondiente y resolver la situación jurídica de la tripulación tras el decomiso de cocaína en el Pacífico.

Incremento de incautaciones en rutas marítimas

Esta acción armada se suma a los operativos desplegados contra el narcotráfico en las rutas del océano Pacífico, donde las autoridades mexicanas han detectado la mayor concentración del tráfico marítimo de sustancias ilícitas, según indica EFE.

En lo que va de la actual Administración federal, la Marina de México acumula más de 80 toneladas de alcaloide incautadas en alta mar, bajo la presión del Gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo de drogas.

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