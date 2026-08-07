Operativo contra los Chone Killers revela droga con sabores que buscaba captar a jóvenes

La Policía Nacional ejecutó la operación ‘Gran Fénix’, que permitió desarticular una presunta estructura delictiva vinculada al Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Chone Killers, que se habría dedicado al acopio y distribución de drogas en los distritos de Durán, Nueva Prosperina y Portete.

Detalles del operativo

La intervención fue liderada por la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, tras una investigación iniciada en febrero de 2026, como respuesta a los hechos violentos registrados en el sector Elsa Bucaram. Según la Policía, en esta zona la disputa por el control del microtráfico entre organizaciones criminales habría provocado múltiples muertes violentas.

Según informó la institución, mediante técnicas especiales de investigación y labores de inteligencia se identificó a los presuntos integrantes de la organización, lo que permitió ejecutar allanamientos simultáneos en varios sectores.

Diez detenidos

Como resultado del operativo fueron detenidas diez personas, entre ellas dos consideradas Individuos de Interés Penal Relevante (IIPR).

Se trata de Otto A., quien registra antecedentes por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y ocultamiento de cosas robadas, y Norma T., con varios antecedentes por tráfico de drogas.

Junto a ellos fueron aprehendidos otros ocho ciudadanos que presuntamente integraban esta estructura investigada por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Drogas, armas y vehículos decomisados

Durante los allanamientos, los agentes incautaron:

3.763 gramos de heroína, equivalentes a aproximadamente 125.433 dosis .

. 834 gramos de cocaína, equivalentes a 8.340 dosis .

. 2 pistolas.

23 municiones.

2 vehículos.

7 teléfonos celulares.

Los detenidos, junto con las evidencias, fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el desarrollo del proceso judicial.

Alerta por marihuana con sabores

El mayor Freddy Delgado, jefe subrogante de Antinarcóticos de la Zona 8, alertó sobre la detección de un importante decomiso de marihuana que estaría siendo comercializada en diferentes presentaciones y con sabores, una modalidad que, según explicó, buscaría aumentar su aceptación, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

El oficial destacó que estos operativos también buscan fortalecer el trabajo preventivo con la ciudadanía, promoviendo espacios de información para que padres de familia y adolescentes conozcan los riesgos del consumo de drogas e identifiquen posibles señales relacionadas con sustancias ilícitas.

Asimismo, hizo un llamado a los padres para mantener una comunicación constante con sus hijos, prestar atención a cambios de comportamiento y reforzar la prevención desde el hogar.

Golpe a los Chone Killers

Con la operación Gran Fénix, la Policía Nacional aseguró que debilitó una presunta estructura vinculada a los Chone Killers, afectando sus actividades relacionadas con el tráfico de drogas y contribuyendo a reducir los factores que generan violencia en la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón.

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