Desarticulan red internacional que sacaba cocaína desde Ecuador hacia puertos de España

Una investigación conjunta de la Guardia Civil de España y la Policía Nacional de Ecuador permitió desarticular una organización criminal internacional vinculada con el envío de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

La denominada operación Mondragón identificó una estructura que utilizaba empresas para dar apariencia legal a las importaciones y ocultar la droga en contenedores destinados principalmente a los puertos españoles de Málaga, Algeciras y Valencia.

Durante distintas intervenciones realizadas en 2024, las autoridades incautaron un total de 21 toneladas de cocaína en Brasil, Ecuador y los puertos de Málaga, Algeciras y Valencia. Las investigaciones también permitieron recopilar indicios sobre los presuntos responsables, quienes operaban principalmente entre España y Dubái.

La red tenía tres ramas internacionales

La organización estaba dividida en tres grupos con funciones específicas. La principal estructura funcionaba en España y estaba integrada por ciudadanos españoles y marroquíes.

Esta rama creaba las empresas utilizadas para importar contenedores desde Sudamérica. Las compañías servían para justificar los envíos, administrar la carga legal y ocultar la actividad relacionada con el narcotráfico.

#OperacionesGC | Intervenidas más de 21 toneladas de cocaína y desarticulada una organización que operaba en los principales puertos de España y Ecuador, en una operación conjunta @guardiacivil y @PoliciaEcuador , con la colaboración de @Europol



🌏La operación, de carácter… pic.twitter.com/lyqDKrxirC — Guardia Civil (@guardiacivil) August 5, 2026

El segundo grupo operaba en Ecuador, país desde el cual salió la mayor parte de la cocaína incautada. Sus integrantes controlaban la contaminación de los contenedores desde los principales centros logísticos, especialmente desde el puerto de Guayaquil, antes de su traslado hacia España.

La tercera estructura estaba asentada en Dubái y la conformaban inversionistas de origen albanés. Según la investigación, estas personas entregaban grandes cantidades de dinero a las empresas españolas para mantenerlas operativas y camuflar los envíos periódicos de droga.

Operativo en Ecuador dejó 36 detenidos

La primera fase de la operación se ejecutó en marzo de 2025 en Ecuador. Las autoridades realizaron 50 registros domiciliarios en diferentes sectores del país y detuvieron a 36 personas presuntamente vinculadas con la rama local de la organización.

En esas intervenciones participó personal de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil integrado en la fuerza policial ecuatoriana.

Un millón de euros incautado en España

Después de más de dos años de investigación, las autoridades efectuaron allanamientos y detenciones en las provincias españolas de La Rioja, Alicante, Sevilla y Cádiz.

Esta fase dejó ocho personas detenidas o investigadas. Durante los registros realizados en Arnedo, en La Rioja, los agentes encontraron aproximadamente un millón de euros en efectivo.

Las autoridades también bloquearon numerosas propiedades, vehículos y productos financieros relacionados con los investigados.

La operación estuvo a cargo del Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de las unidades UIACE y UIPA de la Policía Nacional de Ecuador. Europol y la Unidad Técnica de Policía Judicial coordinaron las acciones mediante el proyecto GDIN.

En España, la investigación fue dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga y el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional.

Operación Mondragón desarticula red que enviaba cocaína de Ecuador a España; preguntas frecuentes

❓¿Qué resultados dejó la operación Mondragón contra el narcotráfico? La investigación conjunta de la Guardia Civil de España y la Policía Nacional de Ecuador permitió desarticular una organización criminal internacional dedicada al envío de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

Durante distintas intervenciones se incautaron 21 toneladas de cocaína y se ejecutaron detenciones y allanamientos en Ecuador y España. ❓¿Cómo ocultaba la organización la cocaína enviada a España? La estructura utilizaba empresas para dar apariencia legal a las importaciones procedentes de Sudamérica.

La droga era escondida en contenedores destinados principalmente a los puertos españoles de Málaga, Algeciras y Valencia. ❓¿Cómo estaba dividida la organización criminal? La red tenía tres ramas. Una operaba en España y administraba las empresas importadoras; otra funcionaba en Ecuador y controlaba la contaminación de los contenedores, especialmente desde el puerto de Guayaquil.

La tercera estaba asentada en Dubái y era integrada por inversionistas de origen albanés que financiaban las compañías españolas. ❓¿Cuántas personas fueron detenidas durante la operación Mondragón? La primera fase, ejecutada en marzo de 2025 en Ecuador, dejó 36 personas detenidas después de 50 registros domiciliarios.

En España, las autoridades detuvieron o investigaron a otras ocho personas en La Rioja, Alicante, Sevilla y Cádiz. ❓¿Qué bienes y dinero fueron incautados en España? Durante los registros realizados en Arnedo, en La Rioja, los agentes encontraron aproximadamente un millón de euros en efectivo.

También fueron bloqueadas propiedades, vehículos y productos financieros relacionados con los investigados.

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