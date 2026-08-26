Hallan droga líquida camuflada en productos enlatados en Quito

Un cargamento de droga líquida camuflada en productos enlatados en Quito fue detectado por agentes policiales especializados durante controles preventivos desarrollados este miércoles 26 de agosto de 2026.

La acción antinarcóticos, denominada operación “ENLATADOS II”, se ejecutó en la parroquia rural de Tumbaco, en el Distrito Metropolitano de Quito, evitando el envío de sustancias ilícitas hacia el mercado de Estados Unidos.

Operativo contra droga líquida camuflada en productos enlatados en Quito

El procedimiento de interdicción se llevó a cabo dentro de las instalaciones de una sucursal de courier. Efectivos de la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA), en coordinación técnica con la Unidad Nacional Canina (CRAC), realizaban labores de perfilamiento e inspección sobre encomiendas y paquetes preparados para salir del territorio nacional.

Alerta del can detector y hallazgo de los envases metálicos

Durante el registro de la mercadería en bodega, el can detector de sustancias ilícitas de nombre “Nita” dio una señal de alerta positiva ante una caja de encomienda específica. Con esta indicación, los uniformados abrieron el paquete y descubrieron dos recipientes metálicos que almacenaban una sustancia líquida de color crema.

Confirmación química de cocaína y pesaje oficial

Los peritos aplicaron las pruebas de identificación preliminar homologadas al contenido líquido hallado en los recipientes, confirmando que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína.

El pesaje técnico oficial determinó un total de 770,80 gramos de alcaloide, cifra que equivale a retirar del mercado ilícito aproximadamente 7 708 dosis.

Valoración económica en el mercado estadounidense

Los cálculos realizados por las unidades antidrogas determinaron que el cargamento incautado habría alcanzado un valor estimado de 23 124 dólares al ser distribuido en territorio estadounidense.

La Policía Nacional mantiene operativos permanentes de control e interdicción en bodegas de courier y puntos de despacho para impedir la exportación de sustancias sujetas a fiscalización y reforzar la seguridad en el país.

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