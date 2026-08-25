Policía capturó a 412 personas y se incautó 1,4 toneladas de droga en Ecuador en una semana operativos

Las 908 intervenciones también dejaron 139 armas, 8.921 municiones y más de 237 000 dólares incautados.

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La Policía Nacional reportó la captura de 412 personas durante 908 operativos ejecutados en Ecuador entre el 17 y el 23 de agosto de 2026. Las intervenciones estuvieron dirigidas contra distintas actividades delictivas.

Según el balance de la Dirección General de Investigación, las acciones afectaron a 38 grupos de delincuencia organizada. Los procedimientos formaron parte de la denominada Estrategia Operacional 3D.

Operativos dejan droga, armas y municiones incautadas en Ecuador por parte de la Policía Nacional

Las unidades policiales decomisaron 1 451,36 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. Esta cantidad equivale a más de 1,4 toneladas de droga retiradas de circulación.

Los agentes también incautaron 139 armas de fuego y 8 921 municiones. La Policía señaló que estos elementos formaban parte de los recursos utilizados para cometer hechos violentos.

Vehículos y dinero quedaron bajo custodia policial

Durante los procedimientos fueron localizados 65 automóviles y 103 motocicletas. Además, las autoridades retuvieron otros 46 automóviles y 134 motocicletas.

El balance incluye la incautación de 237 384,10 dólares en efectivo. La institución no detalló en su reporte en qué operativos se encontró el dinero ni a qué casos estaría relacionado.

La Policía informó que las investigaciones continuarán para identificar y localizar a personas vinculadas con actividades delictivas, así como para desarticular las estructuras involucradas.

Más de 1,4 toneladas de droga fueron incautadas durante operativos en Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Cuántas personas fueron capturadas durante los operativos de la Policía?

La Policía Nacional reportó 412 personas capturadas durante 908 operativos ejecutados en Ecuador entre el 17 y el 23 de agosto de 2026.
Según el balance institucional, las intervenciones estuvieron dirigidas contra distintas actividades delictivas y afectaron a 38 grupos de delincuencia organizada.

❓¿Cuánta droga fue incautada durante los operativos?

Las unidades policiales decomisaron 1 451,36 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización.
La cifra equivale a más de 1,4 toneladas de droga retiradas de circulación durante esa semana.

❓¿Cuántas armas y municiones fueron decomisadas?

La Policía informó sobre la incautación de 139 armas de fuego y 8.921 municiones.
La institución señaló que estos elementos formaban parte de los recursos utilizados para cometer hechos violentos.

❓¿Cuántos vehículos y motocicletas fueron recuperados o retenidos?

Durante los procedimientos fueron localizados 65 automóviles y 103 motocicletas.
Además, las autoridades retuvieron otros 46 automóviles y 134 motocicletas.

❓¿Cuánto dinero en efectivo fue incautado?

El balance policial reportó la incautación de 237 384,10 dólares en efectivo.
La institución no detalló en qué operativos se encontró ese dinero ni a qué casos estaría relacionado.

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