Policía capturó a 412 personas y se incautó 1,4 toneladas de droga en Ecuador en una semana operativos

La Policía Nacional reportó la captura de 412 personas durante 908 operativos ejecutados en Ecuador entre el 17 y el 23 de agosto de 2026. Las intervenciones estuvieron dirigidas contra distintas actividades delictivas.
Según el balance de la Dirección General de Investigación, las acciones afectaron a 38 grupos de delincuencia organizada. Los procedimientos formaron parte de la denominada Estrategia Operacional 3D.
Las unidades policiales decomisaron 1 451,36 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. Esta cantidad equivale a más de 1,4 toneladas de droga retiradas de circulación.
908 OPERATIVOS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEJAN 412 CAPTURADOS A ESCALA NACIONAL— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 25, 2026
En el marco de la #EstrategiaOperacional3D, la #PolicíaEcuador desplegó 908 operativos a escala nacional, entre el 17 y el 23 de agosto, para enfrentar al crimen organizado y los delitos de mayor… pic.twitter.com/R770KF3RHF
Los agentes también incautaron 139 armas de fuego y 8 921 municiones. La Policía señaló que estos elementos formaban parte de los recursos utilizados para cometer hechos violentos.
Durante los procedimientos fueron localizados 65 automóviles y 103 motocicletas. Además, las autoridades retuvieron otros 46 automóviles y 134 motocicletas.
El balance incluye la incautación de 237 384,10 dólares en efectivo. La institución no detalló en su reporte en qué operativos se encontró el dinero ni a qué casos estaría relacionado.
La Policía informó que las investigaciones continuarán para identificar y localizar a personas vinculadas con actividades delictivas, así como para desarticular las estructuras involucradas.
La Policía Nacional reportó 412 personas capturadas durante 908 operativos ejecutados en Ecuador entre el 17 y el 23 de agosto de 2026.
Según el balance institucional, las intervenciones estuvieron dirigidas contra distintas actividades delictivas y afectaron a 38 grupos de delincuencia organizada.
Las unidades policiales decomisaron 1 451,36 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización.
La cifra equivale a más de 1,4 toneladas de droga retiradas de circulación durante esa semana.
La Policía informó sobre la incautación de 139 armas de fuego y 8.921 municiones.
La institución señaló que estos elementos formaban parte de los recursos utilizados para cometer hechos violentos.
Durante los procedimientos fueron localizados 65 automóviles y 103 motocicletas.
Además, las autoridades retuvieron otros 46 automóviles y 134 motocicletas.
El balance policial reportó la incautación de 237 384,10 dólares en efectivo.
La institución no detalló en qué operativos se encontró ese dinero ni a qué casos estaría relacionado.