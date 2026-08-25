Policía capturó a 412 personas y se incautó 1,4 toneladas de droga en Ecuador en una semana operativos

La Policía Nacional reportó la captura de 412 personas durante 908 operativos ejecutados en Ecuador entre el 17 y el 23 de agosto de 2026. Las intervenciones estuvieron dirigidas contra distintas actividades delictivas.

Según el balance de la Dirección General de Investigación, las acciones afectaron a 38 grupos de delincuencia organizada. Los procedimientos formaron parte de la denominada Estrategia Operacional 3D.

Operativos dejan droga, armas y municiones incautadas en Ecuador por parte de la Policía Nacional

Las unidades policiales decomisaron 1 451,36 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. Esta cantidad equivale a más de 1,4 toneladas de droga retiradas de circulación.

908 OPERATIVOS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEJAN 412 CAPTURADOS A ESCALA NACIONAL



En el marco de la #EstrategiaOperacional3D, la #PolicíaEcuador desplegó 908 operativos a escala nacional, entre el 17 y el 23 de agosto, para enfrentar al crimen organizado y los delitos de mayor… pic.twitter.com/R770KF3RHF — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 25, 2026

Los agentes también incautaron 139 armas de fuego y 8 921 municiones. La Policía señaló que estos elementos formaban parte de los recursos utilizados para cometer hechos violentos.

Vehículos y dinero quedaron bajo custodia policial

Durante los procedimientos fueron localizados 65 automóviles y 103 motocicletas. Además, las autoridades retuvieron otros 46 automóviles y 134 motocicletas.

El balance incluye la incautación de 237 384,10 dólares en efectivo. La institución no detalló en su reporte en qué operativos se encontró el dinero ni a qué casos estaría relacionado.

La Policía informó que las investigaciones continuarán para identificar y localizar a personas vinculadas con actividades delictivas, así como para desarticular las estructuras involucradas.

Más de 1,4 toneladas de droga fueron incautadas durante operativos en Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Cuántas personas fueron capturadas durante los operativos de la Policía? La Policía Nacional reportó 412 personas capturadas durante 908 operativos ejecutados en Ecuador entre el 17 y el 23 de agosto de 2026.

Según el balance institucional, las intervenciones estuvieron dirigidas contra distintas actividades delictivas y afectaron a 38 grupos de delincuencia organizada. ❓¿Cuánta droga fue incautada durante los operativos? Las unidades policiales decomisaron 1 451,36 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización.

La cifra equivale a más de 1,4 toneladas de droga retiradas de circulación durante esa semana. ❓¿Cuántas armas y municiones fueron decomisadas? La Policía informó sobre la incautación de 139 armas de fuego y 8.921 municiones.

La institución señaló que estos elementos formaban parte de los recursos utilizados para cometer hechos violentos. ❓¿Cuántos vehículos y motocicletas fueron recuperados o retenidos? Durante los procedimientos fueron localizados 65 automóviles y 103 motocicletas.

Además, las autoridades retuvieron otros 46 automóviles y 134 motocicletas. ❓¿Cuánto dinero en efectivo fue incautado? El balance policial reportó la incautación de 237 384,10 dólares en efectivo.

La institución no detalló en qué operativos se encontró ese dinero ni a qué casos estaría relacionado.

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