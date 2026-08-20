Gran operativo en Quito deja detenidos, droga e incautación de armas

En el marco del Plan de Protección Quito y la Estrategia Operacional 3D (debilitar, desorganizar y desarticular estructuras delictivas), la Policía Nacional del Ecuador ejecutó este jueves 20 de agosto de 2026 un contundente operativo en Quito denominado “Apolo 37“.

Las intervenciones se concentraron de forma simultánea en los distritos Eugenio Espejo y Manuela Sáenz, desplegando de manera articulada a los subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia para contrarrestar las economías criminales y reforzar la seguridad en la capital.

Aprehensiones durante el operativo en Quito

Como resultado de las incursiones policiales en ambos distritos, los uniformados lograron la aprehensión de seis personas (cuatro de nacionalidad ecuatoriana y dos de nacionalidad colombiana), además de un ciudadano detenido formalmente y 10 personas retenidas por la autoridad de Migración.

Entre los aprehendidos figura un individuo conocido como alias “Diego”, señalado como presunto integrante del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Lobos, quien cuenta con un historial de antecedentes por delitos vinculados al tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Decomiso de sustancias sujetas a fiscalización

En el ámbito del combate al microtráfico, las brigadas policiales lograron la incautación de 17 kilogramos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

La institución del orden destacó que este decomiso permitió retirar de circulación importantes dosis de estupefacientes destinadas al expendio ilegal en zonas estratégicas de la ciudad.

Armamento y municiones confiscadas

En lo concerniente al armamento empleado para actividades delictivas, las unidades policiales decomisaron dos armas de fuego (un arma de tipo larga y un arma corta), acompañadas de seis municiones.

Asimismo, el registro físico en los puntos allanados permitió la incautación de 20 armas blancas cortopunzantes.

Vehículos, autopartes y evidencias recuperadas

El balance del operativo en Quito incluyó además la retención de siete motocicletas y un automotor, la recuperación de tres motocicletas que constaban como robadas y el hallazgo de autopartes presuntamente sustraídas.

A estas evidencias se sumaron seis terminales móviles confiscados, así como cantidades no especificadas de licor artesanal y cigarrillos decomisados. La Policía Nacional ratificó que mantendrá acciones permanentes y focalizadas en el Distrito Metropolitano de Quito para preservar el orden público.

Te recomendamos