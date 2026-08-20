Clausuran bar clandestino en Quito oculto sobre un techo falso en la UCE

En un operativo conjunto desplegado en el sector de la Universidad Central, en el norte de la capital, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) del Municipio de Quito, junto con el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Policía Nacional, intervino y clausuró un bar clandestino que operaba oculto en el piso superior de un negocio de comida rápida.

Hallazgo del bar clandestino en Quito

Durante la inspección del inmueble, los uniformados descubrieron un acceso secreto camuflado detrás de una estructura diseñada para simular parte del cielo raso.

Este pasaje conducía por medio de unas gradas estrechas hacia la planta alta, donde funcionaba el local no regulado.

En el sitio se encontraban aproximadamente 100 personas, en su mayoría estudiantes universitarios, consumiendo bebidas alcohólicas en un espacio acondicionado con mobiliario, luces de discoteca y sistemas de amplificación de sonido.

Durante el registro a los asistentes, miembros de la Policía Nacional identificaron a cuatro ciudadanos requeridos formalmente por la justicia.

Reincidencia y violación de sellos municipales

El negocio pertenece al mismo propietario de un local de comida y de otro establecimiento ilegal ubicados junto al inmueble intervenido, los cuales ya habían sido clausurados por la AMC en abril de este mismo año tras hallarse a cerca de 200 personas, así lo informó este Medio en una nota periodística publicada el 26 de abril de 2026.

Pese a que los sellos de clausura impuestos meses atrás permanecían fijados, el infractor reabrió el lugar empleando la fachada de venta de alimentos para ocultar la actividad de expendio y consumo de licor.

Declaraciones del supervisor metropolitano

Respecto a las acciones de vigilancia, el supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, explicó el alcance de las intervenciones institucionales: “No perseguimos a personas ni a propietarios. Nuestros controles se realizan en establecimientos de todo el Distrito Metropolitano que incumplen la normativa. Si un negocio funciona sin permisos o intenta ocultar una actividad económica que pone en riesgo a sus clientes tenemos la obligación de intervenir“.

Sanciones económicas y multas del Código Municipal

De conformidad con lo dispuesto en la normativa del Código Municipal, las personas responsables de administrar establecimientos como bares sin contar con las autorizaciones y permisos de funcionamiento enfrentan sanciones pecuniarias de entre nueve y 15 salarios básicos unificados, lo que equivale a multas económicas de hasta 7 230 dólares.

Controles en los perímetros universitarios

Esta intervención forma parte de los operativos intensificados por la AMC en coordinación con entidades del orden municipal y nacional en los alrededores de los centros de educación superior.

Las labores de control buscan evitar el expendio ilícito de alcohol, verificar la vigencia de permisos y fortalecer la seguridad integral de la comunidad estudiantil y barrial.

Preguntas frecuentes sobre el bar clandestino en Quito

❓ ¿Dónde funcionaba el bar clandestino en Quito clausurado por la AMC?

En el sector de la Universidad Central, al norte de Quito, oculto sobre un local de comida rápida.

El establecimiento operaba en una planta alta a la que se accedía por una entrada camuflada tras una estructura que simulaba ser un cielo raso.

❓ ¿Cuántas personas y qué novedades se hallaron dentro del local?

Alrededor de 100 personas consumiendo alcohol y cuatro ciudadanos requeridos por la justicia.

El espacio contaba con luces, sonido y mobiliario para recibir a estudiantes universitarios en la zona.

❓ ¿Qué antecedentes registraba el propietario del inmueble intervenido?

Clausuras previas impuestas por la AMC en abril de este año en locales contiguos del mismo dueño.

Pese a tener sellos de clausura vigentes, el infractor reabrió las instalaciones bajo la fachada de venta de comida.

❓ ¿A cuánto asciende la multa municipal por operar sin permisos?

De nueve a 15 salarios básicos unificados, lo que representa hasta USD 7.230.

Esta sanción económica está estipulada en el Código Municipal para quienes ejerzan actividades de bar al margen de la normativa.

❓ ¿Qué instituciones participaron en el operativo en los exteriores de la universidad?

La Agencia Metropolitana de Control (AMC), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Policía Nacional.

Los controles se han intensificado en los perímetros universitarios para frenar la venta ilegal de licor y brindar seguridad a la comunidad académica.

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