EE.UU. sanciona a una red de narcotráfico con base en Ecuador y bloquea 10 buques pesqueros

Estados Unidos (EE.UU.) sancionó este viernes 20 de agosto de 2026 a una red de narcotráfico con sede en Ecuador y señaló a 10 buques pesqueros ecuatorianos como bienes bloqueados, debido a su presunta participación en el traslado de miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia México y posteriormente a EE.UU..

La sanción a una red de narcotráfico con sede en Ecuador

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 15 personas y entidades vinculadas, según Washington, con el traslado de miles de kilos de cocaína desde Sudamérica hacia México. Los cargamentos tendrían como destino final Estados Unidos.

La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, que incluyó en su acción a 15 personas y entidades radicadas en Ecuador. Según el Gobierno estadounidense, integrantes de esta red están vinculados con Los Choneros y Los Lobos, organizaciones que Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras en septiembre de 2025.

¿Cómo operaba la red señalada por Estados Unidos?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la red utilizaba empresas de pesca como cobertura para movilizar cocaína desde las costas ecuatorianas hacia México.

La investigación estadounidense señala que una flota de embarcaciones ubicada cerca de Manta transfería cocaína a pequeñas lanchas rápidas, conocidas como go-fast vessels. Estas embarcaciones recorrían el océano Pacífico Oriental en dirección norte, con destino a México.

Una vez en México, los cargamentos eran introducidos a través de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según la información difundida por el Departamento del Tesoro.

Estados Unidos sostiene que estas operaciones generan miles de millones de dólares anuales para las organizaciones involucradas en el tráfico de drogas.

Los 10 buques ecuatorianos bloqueados

El Departamento del Tesoro identificó como bienes bloqueados a 10 embarcaciones pesqueras ecuatorianas que, según su investigación, proporcionaban apoyo logístico a las lanchas utilizadas para transportar cocaína.

Entre las funciones atribuidas a estos barcos están el suministro de combustible, alimentos y servicios médicos, además de tareas para detectar y monitorear embarcaciones de las autoridades.

La lista incluye los buques Todos Vuelven, Arca De Noe III, Arca De Noe III Jr, Arca De Noe IV, Arca De Noe V, Conquista, Siempre Mi Arca, Rey De Arca, Costa Marlin y Solo Es Mejor. El Tesoro también señaló que el buque Todos Vuelven habría sido utilizado para transportar cargamentos de cocaína de varias toneladas.

Personas y empresas sancionadas

Entre las personas señaladas por OFAC están Alfonso Mero Mero, Roberth Alfonso Mero Arcentales, Edwar Alexis Mero Arcentales, Jimmy Leonidas Alarcón Holguín, Byron Aldino Mero Bermello, Julio Javier Mero Franco, Milton Edixon Martínez Mendoza y Jhonny Francisco Vera Laz.

El Departamento del Tesoro también sancionó a empresas como Arcasdenoe S.A., Alho Fish S.A., Globaldistrial S.A.S., JAH-HMH S.A.S., Negocios Jimar S.A.S., Proyectos Neyzoa S.A.S. y Soisamar S.A.S.

Según Washington, algunas de estas compañías están relacionadas con actividades de pesca marítima, mientras que Globaldistrial se dedica al comercio de materiales de construcción.

¿Qué implica la sanción de Estados Unidos?

Como consecuencia de la medida, los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC.

Además, las regulaciones estadounidenses prohíben, salvo autorización específica, las transacciones realizadas por personas estadounidenses que involucren bienes o intereses de las personas y entidades sancionadas.

La acción fue adoptada bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, relacionadas, respectivamente, con la proliferación internacional de drogas ilícitas y con terroristas y sus simpatizantes.

El Departamento del Tesoro señaló que esta operación forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos para interrumpir las rutas de narcotráfico en el Pacífico Oriental, una de las vías utilizadas para transportar drogas desde Sudamérica, a través de México, hacia Estados Unidos.

Sanción de EE.UU. a red de narcotráfico con base en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué Estados Unidos sancionó a una red de narcotráfico con sede en Ecuador?

Estados Unidos sancionó a una red que, según el Departamento del Tesoro, estaría involucrada en el traslado de miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia México, con destino final a Estados Unidos.

La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alcanzó a 15 personas y entidades radicadas en Ecuador, presuntamente vinculadas con organizaciones como Los Choneros y Los Lobos.

❓ ¿Cómo operaba la red de narcotráfico señalada por Estados Unidos en Ecuador?

Según la investigación estadounidense, la red utilizaba empresas y embarcaciones pesqueras como cobertura para movilizar cocaína desde las costas ecuatorianas hacia México.

La droga era transferida cerca de Manta a pequeñas lanchas rápidas, conocidas como go-fast vessels, que navegaban por el Pacífico Oriental. En México, los cargamentos serían introducidos por organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

❓ ¿Cuáles son los 10 buques pesqueros ecuatorianos sancionados por Estados Unidos?

El Departamento del Tesoro identificó como bienes bloqueados a los buques Todos Vuelven, Arca De Noe III, Arca De Noe III Jr, Arca De Noe IV, Arca De Noe V, Conquista, Siempre Mi Arca, Rey De Arca, Costa Marlin y Solo Es Mejor.

Según Washington, estas embarcaciones proporcionaban apoyo logístico a las lanchas utilizadas para transportar cocaína, incluyendo combustible, alimentos y servicios médicos, además de labores de monitoreo de embarcaciones de las autoridades.

❓ ¿Qué personas y empresas de Ecuador fueron sancionadas por Estados Unidos?

Entre las personas incluidas por OFAC están Alfonso Mero Mero, Roberth Alfonso Mero Arcentales, Edwar Alexis Mero Arcentales, Jimmy Leonidas Alarcón Holguín, Byron Aldino Mero Bermello, Julio Javier Mero Franco, Milton Edixon Martínez Mendoza y Jhonny Francisco Vera Laz.

También fueron sancionadas las empresas Arcasdenoe S.A., Alho Fish S.A., Globaldistrial S.A.S., JAH-HMH S.A.S., Negocios Jimar S.A.S., Proyectos Neyzoa S.A.S. y Soisamar S.A.S., de acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense.

❓ ¿Qué implica la sanción de Estados Unidos para los bienes y empresas señalados?

Los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC.

Además, las personas estadounidenses tienen prohibido, salvo autorización específica, realizar transacciones que involucren bienes o intereses de las personas y entidades sancionadas. La medida se adoptó bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224.

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