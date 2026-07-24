EE.UU. desclasifica expediente de alias Fito y revela nuevos detalles sobre presunta red de narcotráfico en Ecuador

La justicia de Estados Unidos desclasificó el expediente penal contra José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, líder de Los Choneros. Esta decisión ocurrió un año después de su extradición desde Ecuador y permitió la publicación de documentos que estaban bajo reserva por motivos de seguridad. Los documentos revelan nuevos detalles sobre las acusaciones de narcotráfico, contrabando de armas y la estructura operativa de la organización criminal.

Nuevos detalles sobre la red de narcotráfico

La orden judicial, firmada el 22 de julio de 2026 por el magistrado Clay Kaminsky de la Corte Federal de Brooklyn, incluyó información sobre presuntos envíos de cocaína hacia puertos estadounidenses entre finales de 2024 e inicios de 2025. Además, se mencionaron las rutas utilizadas para el ingreso de armamento desde EE.UU. hacia Ecuador. El expediente también confirma que Macías comparte su estrategia de defensa con dos colaboradores cercanos.

Operaciones continuas tras la fuga

Según la acusación desclasificada, la organización mantuvo su capacidad operativa incluso después de que Macías se fugara de la Cárcel Regional de Guayaquil a inicios de 2024. Se concretaron tres cargamentos de cocaína con destino a EE.UU., que sumaron:

1 100 kilogramos en noviembre de 2024

1 800 kilogramos el 30 de enero de 2025

800 kilogramos el 19 de febrero de 2025

El último cargamento fue coordinado con integrantes del Cártel de Sinaloa.

Estrategia legal y próxima audiencia en Nueva York

Los registros judiciales indican un cambio en la estrategia legal desde el 8 de julio de 2026, cuando el abogado Jeffrey M. Cohn asumió la representación conjunta de Macías, junto a sus presuntos colaboradores: Dario Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, y Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias “Churrón”. Estos tres deberán comparecer ante el juez federal Frederic Block en una audiencia programada para el 17 de septiembre de 2026.

Caso catalogado como complejo por la justicia estadounidense

Alias Fito fue extraditado desde Ecuador el 20 de julio de 2025, tras aceptar voluntariamente el traslado para enfrentar siete cargos en Estados Unidos relacionados con presunto narcotráfico y contrabando de armas. Mientras el juicio avanza en ese país, los procesos penales que mantiene abiertos en Ecuador permanecen suspendidos hasta que concluya el procedimiento judicial estadounidense, conforme explicó anteriormente el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing.

Como publicó EL COMERCIO el 24 de febrero de 2026, la audiencia de Macías fue aplazada varios meses por decisión de la Corte estadounidense, reprogramando el avance del caso para el 17 de septiembre de 2026. Ese contexto anticipaba que el expediente continuaba siendo considerado de alta complejidad dentro del sistema judicial federal.