Sepultan a hermano de alias Fito en Manta bajo fuerte resguardo

El sepelio de David Gabriel Macías Villamar, hermano de José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias ‘Fito’ y líder de la organización criminal Los Choneros, se llevó a cabo este lunes 13 de julio de 2026.

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La ceremonia fúnebre en Manta tuvo lugar en el cementerio Parques del Recuerdo, ubicado en la ciudad de Manta, provincia de Manabí.

Dispositivo de seguridad durante el sepelio

El acto contó con un amplio dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional, encargada de supervisar el desarrollo de las exequias. A diferencia de otros eventos funerarios asociados a integrantes de grupos delictivos, la despedida de Macías Villamar se desarrolló con normalidad, sin reportarse incidentes, detonaciones al aire o manifestaciones de orden público.

Una vez concluida la ceremonia, alrededor de las 11:00 horas, los familiares se retiraron del camposanto.

El asesinato en Olón

El fallecimiento de David Macías Villamar ocurrió durante la madrugada del domingo en la comuna de Olón, parroquia Manglaralto, provincia de Santa Elena.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima se encontraba en una vivienda alquilada dentro de una urbanización privada, lugar al que había llegado apenas un día antes del ataque armado.

Detalles del ataque armado

Informes indican que un grupo de sujetos armados, quienes vestían prendas similares a las utilizadas por la Policía Nacional, ingresó al conjunto residencial para perpetrar el ataque directo.

Tras el suceso, efectivos militares y policiales ejecutaron operativos en el complejo turístico. Las unidades investigativas mantienen las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los autores materiales.

Antecedentes y situación familiar

David Macías Villamar figuraba en informes policiales como presunto cabecilla regional de Los Choneros, organización que ha enfrentado la detención de varios integrantes en los últimos meses.

El fallecido registraba antecedentes judiciales por delitos de robo, asociación ilícita, tenencia y porte no autorizado de armas, así como ocultación de cosas robadas.

Informe extra: Los Choneros

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