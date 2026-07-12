Asesinan al hermano de alias ‘Fito’ en Santa Elena

Un grupo armado vestido como policías ejecutó un ataque directo dentro de una urbanización de Santa Elena. La víctima resultó ser una figura clave dentro de una de las estructuras criminales más señaladas del país, según reportó El Diario.

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Un ataque planificado en plena madrugada

David Gabriel Macías Villamar, de 35 años y hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, fue asesinado a tiros la madrugada de este domingo 12 de julio de 2026. El hecho ocurrió en el interior de una urbanización en la comuna Olón, provincia de Santa Elena, aproximadamente a las 00:40.

Testigos de la zona reportaron más de 20 detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma inmediata en el sector. Según las primeras investigaciones de Criminalística, un grupo de hombres armados, vestidos con prendas similares a las de la Policía Nacional, ingresó de forma violenta al conjunto residencial.

Para lograr el acceso, los atacantes sometieron previamente a los guardias de seguridad que custodiaban una de las garitas principales. Después, se dirigieron directamente hasta el inmueble donde se encontraba el hermano de ‘Fito’ y abrieron fuego en su contra. Macías Villamar falleció en el lugar por los múltiples impactos de bala recibidos. Tras el ataque, los sicarios huyeron en un vehículo Kia de color plomo.

Su vínculo con Los Choneros

Fuentes de inteligencia de la Policía Nacional identifican a la víctima con el alias ‘David’. Según los reportes oficiales, ejercía funciones como cabecilla regional de ‘Los Choneros’, organización que alias ‘Fito’ lideraba antes de su detención en junio pasado y su posterior extradición a Estados Unidos.

Las indagaciones preliminares le atribuyen a alias ‘David’ influencia directa sobre actividades ilícitas en Manabí, además de una presunta injerencia en el Centro de Privación de Libertad de Jipijapa. Otro hermano, Ronald Javier Macías Villamar, conocido como alias ‘Javi’ y también señalado como cabecilla de Los Choneros, fue detenido en junio pasado en Colombia.