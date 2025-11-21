Los cuatro hombres que acompañaban a José Adolfo M. V., alias ‘Fito’, al momento de su captura en junio de 2025 recibieron sentencia.

El Tribunal que analizó el caso aceptó las pruebas expuestas por Fiscalía y concluyó que los procesados actuaron como autores directos del delito de fraude procesal.

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Custodios de alias ‘Fito’ reciben sentencia por fraude procesal

El 25 de junio de 2025, el Bloque de Seguridad -conformado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional- ejecutó un operativo en un inmueble ubicado en Montecristi, Manabí.

En el lugar detuvieron a alias ‘Fito‘ y a cuatro personas identificadas como Carlos Enrique C., Cristian Germán M., Eduardo Alejandro H. y Freddy Alberto Z.

Durante la intervención, los agentes consultaron a los acompañantes sobre el paradero del líder criminal. Ellos aseguraron no conocer su ubicación dentro de la vivienda.

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Sin embargo, un registro más detallado permitió descubrir un doble fondo tipo búnker bajo la lavandería. Esa estructura conducía al escondite donde alias ‘Fito’ permanecía oculto.

Según Fiscalía, los sentenciados conocían el historial delictivo de Fito y aun así decidieron brindarle alojamiento y protección. La institución sostuvo que esa acción buscó favorecerlo y entorpecer la labor de las autoridades.

Pruebas que sustentaron la condena a los custodios de ‘Fito’

La etapa de juzgamiento se desarrolló en dos días. La Fiscalía presentó la versión de los agentes que participaron en el operativo y del perito que realizó el reconocimiento del inmueble.

A esto se sumó documentación del Registro Civil, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y otros informes técnicos incorporados como prueba.

El Tribunal consideró que la evidencia demostraba la participación directa de los procesados en el delito de fraude procesal.

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Base legal de la sentencia a los custodios de ‘Fito’

El caso se enmarcó en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con prisión de uno a tres años a quienes facilitan alojamiento o escondite a personas con antecedentes delictivos.

En este caso se aplicó además la agravante del artículo 47, numeral 5, que eleva la pena cuando la infracción involucra a dos o más personas. Por ello, los custodios de alias ‘Fito’ recibieron una condena de cuatro años.