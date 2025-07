La extradición de Adolfo Macías, alias “Fito”, constituye el golpe más certero y con mayor carga simbólica que ha asestado el gobierno a la criminalidad organizada en los últimos tiempos. Este hecho no solo reconfigura la lucha contra el crimen, sino que plantea un dilema estratégico: ¿era mejor haber negociado con él a cambio de información o enviarlo a enfrentar la justicia norteamericana?

Desde la óptica del oficialismo, la estrategia fue bien pensada: identificar qué temen los delincuentes de alto vuelo, entender su lógica, consultar al pueblo la extradición, sumado a la determinación del experimentado en materia de seguridad John Reimberg (ministro del interior), fortalecer el marco legal que dé respaldo a las fuerzas del orden, inspirarse en el modelo salvadoreño, ejecutar la captura con éxito, y coordinar con EE.UU. una extradición en tiempo récord. En poco menos de un mes desde su recaptura en las inmediaciones de Manta, “Fito” ya está tras las rejas en una prisión neoyorquina, bajo la jurisdicción del veterano juez federal Frederic Block.

El mensaje es claro: el Estado no cede ni negocia. Pero también es cierto que algunos sectores sostienen que esta decisión truncó una posible colaboración con la Fiscalía, que aspiraba a obtener información valiosa sobre redes de corrupción, lavado y penetración institucional. No obstante, es poco realista suponer que dicha cooperación eficaz no estaría condicionada: Fito, como es lógico, habría exigido permanecer en Ecuador y rebaja de penas. ¿Y para qué? Para seguir operando desde prisión, conseguir beneficios judiciales facilitados por jueces permeables, mantener privilegios, o incluso escapar nuevamente (ya lo ha hecho antes). Esto es, a cambio de información para obtener prebendas, es decir, un descarado desafío a la institucionalidad del Estado.

Entre 2020 y 2024, decenas —sino cientos— de asesinatos fueron ordenados desde centros penitenciarios. Pensar que se puede pactar con líderes criminales sin consecuencias para el Estado de Derecho es ingenuo y peligroso.

Ahora bien, ¿por qué Fito aceptó la extradición de forma simplificada? Por recomendación de su abogado, el estadounidense Alexei Schacht. No tenía otra opción estando ya capturado. O lo hacía de forma voluntaria —con la expectativa de conseguir un atenuante legal — o igual sería enviado. Pero lo más relevante es que, para él, en dichas circunstancias, Estados Unidos representa algo que Ecuador no podía garantizar: seguridad. Paradójicamente, su vida está más a salvo en una celda extranjera que en su propio país.

Así, la cuestión esencial no es qué le conviene más a “Fito“, ni siquiera a la Fiscalía o al gobierno, sino qué le conviene al Ecuador. Y la respuesta es clara: la extradición fue el camino más sensato. No impide futuras colaboraciones con EE.UU., fortalece la autoridad del Estado frente al crimen, y envía un mensaje inequívoco a las mafias. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, “Fito” ya no lidera desde las sombras de la cárcel, ni ordena desde la impunidad y clandestinidad. Está en buena hora silenciado. Y con ello, se abre una oportunidad, para que el Estado continúe retomando el control perdido en materia de seguridad; y a su vez la necesaria posibilidad de que otros delincuentes corran la misma suerte…