Quién era David Macías, hermano de alias Fito, y qué se sabe de su asesinato en Olón

Una vivienda alquilada pocos días antes, un grupo armado con prendas similares a uniformes policiales y 40 indicios balísticos forman parte de la investigación por la muerte de David Gabriel Macías Villamar, alias David. El crimen ocurrió la madrugada del 12 de julio de 2026 en una urbanización de Olón, en Santa Elena.

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Quién era David Macías, hermano de alias Fito

La Policía confirmó que el fallecido, de 35 años, era hermano por parte de padre de José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, líder de Los Choneros y extraditado a Estados Unidos en julio de 2025.

Aunque mantenía un perfil menos público que otros integrantes de la familia, información investigativa lo ubicaba como presunto miembro de esa organización delictiva.

Las autoridades le atribuían el rol de cabecilla regional con influencia en Manabí y posible injerencia en el Centro de Privación de Libertad de Jipijapa. Su posición se diferenciaba de la de otros hermanos de alias Fito, como alias Javi, quien fue capturado en Colombia en junio de 2026.

Además, David Macías no fue procesado dentro del caso Blanqueo Fito, relacionado con el presunto lavado de 17,3 millones de dólares entre 2016 y 2024.

Antecedentes delictivos

Los registros judiciales señalan que Macías fue procesado en 2014 por la ocultación de un vehículo robado en Chone. En 2018, la Fiscalía lo acusó de pertenecer a una organización que operaba en Manta y Montecristi, vinculada con robos de vehículos, extorsiones y otros delitos.

El procesado aceptó su participación en una asociación ilícita y recibió una sentencia de un año de prisión, que cumplió en la cárcel de Jipijapa.

Además, la Policía reportó antecedentes por tenencia y porte no autorizado de armas, robo y ocultación de objetos robados. En los archivos también constaban investigaciones previas por presunta delincuencia organizada.

Circunstancias del ataque en Olón

La alerta ingresó al ECU 911 alrededor de las 00:30 horas. Entre siete y diez hombres armados llegaron al complejo residencial en dos vehículos y una motocicleta, según el reporte policial.

Prendas y chalecos con características similares a los uniformes de la Policía Nacional les permitieron ingresar al lugar y someter a los guardias de seguridad.

Después irrumpieron en la casa ocupada por alias David y dispararon contra él. Los responsables escaparon tras el ataque.

En la escena, Criminalística encontró 30 vainas de calibre 9 milímetros y otras 10 correspondientes a fusiles.

Motivo del asesinato aún no confirmado

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente por qué mataron a David Macías ni quién ordenó el crimen.

Fuentes policiales analizan preliminarmente una posible participación de integrantes de Los Lobos, grupo rival de Los Choneros, pero esa hipótesis no ha sido confirmada.

La Dinased y la Fiscalía mantienen abiertas las diligencias para identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato.

Alias ‘Fito’, preguntas frecuentes

¿Qué ocurrió con David Macías, hermano de alias Fito, en Olón? Respuesta precisa:

David Gabriel Macías Villamar, alias David, fue asesinado la madrugada del 12 de julio de 2026 en una urbanización de Olón, Santa Elena. Un grupo armado ingresó al complejo residencial y disparó contra él dentro de una vivienda.

Contexto:

La alerta ingresó al ECU 911 alrededor de las 00:30. Según el reporte policial, entre siete y diez hombres llegaron en dos vehículos y una motocicleta.

Los atacantes utilizaron prendas y chalecos con características similares a uniformes policiales para ingresar al lugar y someter a los guardias. Criminalística encontró 40 indicios balísticos en la escena. ¿Quién era David Macías y qué relación tenía con alias Fito? Respuesta precisa:

David Macías era hermano por parte de padre de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros. La Policía lo ubicaba como presunto miembro de esa organización y le atribuía influencia en Manabí.

Contexto:

Las autoridades señalaban que alias David habría tenido el rol de cabecilla regional y posible injerencia en la cárcel de Jipijapa. Sin embargo, mantenía un perfil menos público que otros integrantes de la familia.

También se diferenciaba de alias Javi, otro hermano de Fito capturado en Colombia en junio de 2026. David Macías no fue procesado dentro del caso Blanqueo Fito. ¿Qué antecedentes tenía David Macías antes de su asesinato? Respuesta precisa:

David Macías registraba antecedentes por asociación ilícita, tenencia y porte no autorizado de armas, robo y ocultación de objetos robados. También constaban investigaciones previas por presunta delincuencia organizada.

Contexto:

En 2014 fue procesado por la ocultación de un vehículo robado en Chone. En 2018, la Fiscalía lo acusó de pertenecer a una organización relacionada con robos de vehículos, extorsiones y otros delitos en Manta y Montecristi.

Macías aceptó su participación en una asociación ilícita y recibió una sentencia de un año de prisión, que cumplió en la cárcel de Jipijapa. ¿Cómo ingresaron los atacantes a la urbanización donde estaba David Macías? Respuesta precisa:

Los atacantes habrían utilizado prendas y chalecos similares a uniformes policiales para ingresar al complejo residencial. Después sometieron a los guardias y entraron a la vivienda ocupada por alias David.

Contexto:

El grupo estaba compuesto por entre siete y diez hombres armados. Llegaron en dos vehículos y una motocicleta durante la madrugada.

En la escena se encontraron 30 vainas de calibre 9 milímetros y 10 indicios correspondientes a fusiles. Los responsables escaparon tras el ataque. ¿Qué se sabe sobre el motivo del asesinato de David Macías? Respuesta precisa:

El motivo del asesinato todavía no ha sido confirmado por las autoridades. La Policía analiza de manera preliminar una posible participación de integrantes de Los Lobos, pero esa hipótesis no está comprobada.

Contexto:

La Dinased y la Fiscalía mantienen abiertas las diligencias para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

Hasta ahora, no existe una versión oficial sobre quién ordenó el ataque ni sobre la causa concreta del asesinato. La investigación continúa abierta.



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