Marco Rubio llega a Ecuador para fortalecer la cooperación con Daniel Noboa

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este miércoles 9 de septiembre de 2026 a Quito. El vicecanciller Alejandro Dávalos, en representación del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Kury, recibió al funcionario estadounidense como parte del protocolo oficial dispuesto para su visita.

Rubio cumple una agenda de alto nivel que incluye un encuentro con el presidente Daniel Noboa. Ambos abordarán temas prioritarios de interés común y buscarán profundizar la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos. La visita ocurre en un momento de estrecha colaboración entre los dos países, especialmente en seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate al crimen organizado transnacional.

Rubio llegó a Carondelet para su encuentro con Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, recibieron al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, en el Palacio de Carondelet tras su arribo a Quito.

Posterior al saludo protocolar, Daniel Noboa otorgó a Rubio la Orden Nacional al Mérito en Grado de Gran Cruz, una de las más altas condecoraciones, en el Salón Amarillo del Palacio.

WATCH: Secretary of State Marco Rubio participates in the National Order of Merit Award Ceremony for the grade of Grand Cross in Ecuador. pic.twitter.com/cI009tvxJX — Department of State (@StateDept) September 9, 2026

Seguridad marca la visita de Marco Rubio a Ecuador

La llegada de Rubio a Ecuador forma parte de una gira por Latinoamérica. El secretario de Estado visitó Colombia antes de llegar a Quito y tiene previsto continuar su recorrido en Perú.

Su visita coincide con una serie de bombardeos estadounidenses contra embarcaciones de pesca ecuatorianas en el Pacífico. Washington sostiene que esas embarcaciones tendrían vínculos con Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador.

Estados Unidos ha hundido al menos seis embarcaciones en alta mar desde helicópteros de los marines. El Gobierno estadounidense sostiene, a partir de supuesta información de inteligencia, que esas naves brindaban apoyo logístico y reabastecimiento a lanchas presuntamente vinculadas con el narcotráfico.

Según esa versión, las lanchas parten desde las costas ecuatorianas con grandes cantidades de cocaína hacia Norteamérica.

La visita de Rubio también ocurre mientras Estados Unidos mantiene una cooperación militar con Ecuador. Washington trasladó al país dos aeronaves MV-22B Osprey. Estas participaron recientemente en un operativo en el sector de Alto Punino, en la Amazonía.

Alto Punino constituye un enclave de minería ilegal controlado supuestamente por los Comando de la Frontera, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Esta es la segunda ocasión en que Rubio visita Ecuador desde que ocupa el cargo de secretario de Estado. La primera ocurrió en septiembre del año anterior, cuando también se reunió con el presidente Noboa.

Ecuador y Estados Unidos también buscan fortalecer el comercio

La agenda de Rubio no se limita a la seguridad. Ecuador y Estados Unidos también prevén tratar asuntos comerciales durante esta visita.

El tema cobra importancia después de la aprobación, en marzo de este año, del Acuerdo de Comercio Recíproco. Mediante ese acuerdo, Ecuador aceptó las condiciones planteadas por Estados Unidos para que Washington pudiera levantar los aranceles impuestos por Trump el año pasado.

La Cancillería ecuatoriana destacó que la visita reafirma la voluntad de ambos países de consolidar una relación estratégica. El Gobierno señaló que esa relación se sustenta en objetivos compartidos en materia de seguridad, paz y desarrollo.

El encuentro entre Rubio y Noboa forma parte de esa agenda bilateral. Ecuador busca profundizar la cooperación con Estados Unidos en asuntos considerados prioritarios para ambos países.

La llegada del Secretario de Estado estadounidense ocurre, además, en un escenario marcado por acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. Las operaciones en el Pacífico y la cooperación militar forman parte del contexto de la visita.

Con la reunión entre Rubio y Noboa, los dos gobiernos buscan avanzar en temas de interés común y reforzar una relación que ambos países consideran estratégica.

🇪🇨🤝🇺🇸 Ecuador y Estados Unidos fortalecen su relación bilateral.



El vicecanciller Alejandro Dávalos, en representación del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Kury, recibió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a su llegada al país, como parte del… pic.twitter.com/obDBTfhoaa — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) September 9, 2026

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