Cae alias ‘Memo’, presunto cabecilla de Los Tiguerones

Las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo militar en Guayaquil que resultó en la captura de Jean Carlos P., conocido como alias ‘Memo’. Este individuo es presuntamente el cabecilla del grupo delictivo organizado Los Tiguerones. La operación tuvo lugar en el sector de Monte Sinaí, gracias a información proporcionada por inteligencia militar.

Intervención en una discoteca clandestina

Durante el operativo, las autoridades militares intervinieron un inmueble que funcionaba como discoteca clandestina.

En su interior, localizaron al ciudadano buscado, quien portaba varios indicios de ilicitud en Guayaquil.

Indicios encontrados en la intervención

En la revisión personal del detenido, los militares encontraron:

24 fundas con sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana.

3 municiones calibre 9 mm.

4 municiones traumáticas calibre 9 mm.

4 municiones calibre 22.

Los indicios fueron documentados y asegurados como evidencia durante la diligencia. El ciudadano permaneció detenido en el lugar mientras se realizaba el procedimiento de registro e incautación de material.

Procedimiento legal contra alias ‘Memo’

Tanto el detenido como todos los indicios incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el respectivo procedimiento legal en Guayaquil.

¿Quiénes son Los Tiguerones?

Los Tiguerones conforman una Organización Delictiva Transnacional (GDOT) que surgió en Ecuador tras la división de Los Choneros en 2020-2021.

El grupo se originó en la ciudad de Esmeraldas, pero expandió su operación hacia Guayaquil, Manta y otras ciudades de la costa ecuatoriana.

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝑳𝒐𝒔 𝑻𝒊𝒈𝒖𝒆𝒓𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒉𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒆𝒏 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆 𝑺𝒊𝒏𝒂𝒊́#Guayaquil| Durante las operaciones militares ejecutadas en el sector de Monte Sinaí, y mediante información… pic.twitter.com/CG5CwAhjBp — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) July 19, 2026

Según las autoridades, la banda criminal se dedica al narcotráfico internacional, extorsión, secuestros, robos armados y asesinatos. Los Tiguerones mantienen conexiones con cárteles mexicanos, quienes financian sus operaciones.