Cae alias ‘Memo’, presunto cabecilla de Los Tiguerones

Un operativo militar en Guayaquil permitió localizar a ‘Memo’, líder del grupo delictivo organizado Los Tiguerones

La Policía detuvo a alias ‘Mártires’, presunto miembro de un grupo del crimen organizado en San Lorenzo, Esmeraldas.
Redacción Seguridad

Las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo militar en Guayaquil que resultó en la captura de Jean Carlos P., conocido como alias ‘Memo’. Este individuo es presuntamente el cabecilla del grupo delictivo organizado Los Tiguerones. La operación tuvo lugar en el sector de Monte Sinaí, gracias a información proporcionada por inteligencia militar.

Intervención en una discoteca clandestina

Durante el operativo, las autoridades militares intervinieron un inmueble que funcionaba como discoteca clandestina.

En su interior, localizaron al ciudadano buscado, quien portaba varios indicios de ilicitud en Guayaquil.

Indicios encontrados en la intervención

En la revisión personal del detenido, los militares encontraron:

  • 24 fundas con sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana.
  • 3 municiones calibre 9 mm.
  • 4 municiones traumáticas calibre 9 mm.
  • 4 municiones calibre 22.

Los indicios fueron documentados y asegurados como evidencia durante la diligencia. El ciudadano permaneció detenido en el lugar mientras se realizaba el procedimiento de registro e incautación de material.

Tanto el detenido como todos los indicios incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el respectivo procedimiento legal en Guayaquil.

¿Quiénes son Los Tiguerones?

Los Tiguerones conforman una Organización Delictiva Transnacional (GDOT) que surgió en Ecuador tras la división de Los Choneros en 2020-2021.

El grupo se originó en la ciudad de Esmeraldas, pero expandió su operación hacia Guayaquil, Manta y otras ciudades de la costa ecuatoriana.

Según las autoridades, la banda criminal se dedica al narcotráfico internacional, extorsión, secuestros, robos armados y asesinatos. Los Tiguerones mantienen conexiones con cárteles mexicanos, quienes financian sus operaciones.

 

 

 