El ministro del Interior, John Reimberg, informó este 19 de julio de 2026 sobre los resultados del operativo Pandora, desarrollado por la Policía Nacional en Olón, Montañita y el distrito Libertad-Salinas, en la provincia de Santa Elena.

La intervención concluyó con la captura de ocho personas. Además, los agentes inhabilitaron una pista clandestina de aterrizaje y retuvieron un tanquero que transportaba 9 000 galones de diésel de presunta procedencia ilegal.

Durante el operativo también se decomisaron 2,1 kilogramos de droga, equivalentes a unas 5 700 dosis, cuatro armas de fuego, 54 cartuchos, 12 teléfonos celulares y USD 1 535 en efectivo.

Operativo Pandora asesta golpe al crimen, ocho detenidos y pista clandestina inhabilitada

Las autoridades informaron que también recuperaron cinco motocicletas y retuvieron otras 10, además de dos vehículos que pasarán a investigaciones.

Como parte de las acciones de control, la Policía clausuró nueve establecimientos, emitió siete citaciones a centros de diversión y ejecutó seis procedimientos contra ciudadanos extranjeros por presuntas irregularidades migratorias.

Según el Ministerio del Interior, las intervenciones continuarán en distintos sectores de la provincia.

SANTA ELENA

OCHO APRESADOS, UNA PISTA CALNDESTINA INHABILITADA Y UN TANQUERO DE 9000 LITROS DE COMBUSTIBLE ILEGAL RETENIDO EN OPERATIVO PANDORA.



La Policía Nacional ejecutó el operativo Pandora en Olón, Montañita y el distrito Libertad-Salinas, logrando la detención de 8… pic.twitter.com/6sGMYpVN59 — John Reimberg (@JohnReimberg) July 19, 2026

Otro operativo permitió hallar combustible en Manabí

En una intervención distinta, ejecutada el 16 de julio de 2026 en el sector Manantiales, provincia de Manabí, la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial realizó acciones para combatir los delitos relacionados con la actividad hidrocarburífera.

La operación contó con el apoyo del Bloque de Seguridad, luego de obtener información sobre un supuesto almacenamiento clandestino de combustible.

Como resultado, los agentes localizaron aproximadamente 1.000 galones de combustible líquido derivado de hidrocarburos que, según las primeras investigaciones, permanecían almacenados de forma ilegal. Los indicios quedaron bajo cadena de custodia y fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar las investigaciones. La Policía señaló que mantendrá este tipo de operativos para combatir las economías criminales y proteger los recursos estratégicos del Estado.