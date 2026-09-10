Operación contra presunta red de tráfico de armas en nueve provincias deja 14 detenidos

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Una operación policial contra una presunta red de tráfico de armas en nueve provincias deja 14 detenidos este jueves 19 de septiembre de 2026.

La presunta red de tráfico de armas desarticulada en nueve provincias y los 14 detenidos

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó este jueves 10 de septiembre de 2026 el operativo ‘Gran Fénix 55’ en nueve provincias del país.

La intervención permitió detener a 14 personas presuntamente vinculadas con una estructura criminal dedicada, según las investigaciones, a la adquisición, fabricación, transporte y comercialización ilícita de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados.

De acuerdo con la Policía, estos elementos estarían destinados al abastecimiento de estructuras criminales y a actividades relacionadas con la minería ilegal.

Diez meses de investigación

La operación fue resultado de aproximadamente me10ses de investigación desarrollada en Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar y Zamora Chinchipe.

Durante ese período, mediante técnicas especializadas de investigación e inteligencia, las autoridades identificaron a una presunta organización integrada por ciudadanos ecuatorianos. Entre ellos se encontrarían exmiembros de las Fuerzas Armadas, según la información policial.

Las diligencias también permitieron establecer posibles vínculos con zonas de injerencia de los grupos armados organizados ‘Los Lobos’ y ‘Choneros Fatales’.

La Policía señala que este último grupo estaría liderado por alias ‘Topo’, quien mantendría nexos con el GAO-R ‘Comandos de la Frontera’. Esta estructura, según las investigaciones citadas por la institución, mantiene disputas con el GAO-R ‘Autodefensas Unidas de Nariño’ por el control de rutas utilizadas para el narcotráfico y delitos conexos.

14 detenidos y 19 allanamientos

Como parte del operativo se ejecutaron 14 boletas de detención con fines de formulación de cargos contra presuntos integrantes de la estructura investigada. Además, se hizo efectiva una boleta de captura que se encontraba vigente.

En total fueron detenidas 14 personas, entre ellas dos Individuos de Interés Penal Relevante (IIPR).

Durante los 19 allanamientos, las autoridades levantaron como indicios:

6 armas de fuego.

9 514 municiones.

70 388 partes de munición.

2 350 vainas percutidas.

40 kg de perdigones.

1 100 kg de plomo.

105,5 kg de pólvora.

5 metros de mecha lenta.

227 casquillos recargables.

6 máquinas para la elaboración de armas.

66 herramientas para la elaboración de armas.

2 vehículos.

9 dispositivos electrónicos.

22 terminales móviles.

Documentos de interés investigativo.

Operativos previos dejaron otros resultados

La Policía informó que, entre febrero de 2025 y julio de 2026, durante la fase investigativa, se realizaron 16 procedimientos relacionados con el caso.

Esas intervenciones permitieron procesar a 21 personas y decomisar:

57 832 municiones.

1 069 explosivos.

4 730 fulminantes.

1 arma de fuego.

734 vainas.

2,25 toneladas de nitrato de amonio.

Según los elementos investigativos citados por la Policía, los explosivos y el nitrato de amonio estarían destinados a actividades relacionadas con la minería ilegal.

La institución señaló que el operativo busca afectar la logística y capacidad operativa de estructuras dedicadas al tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos y continuar con acciones investigativas para desarticular organizaciones vinculadas con estos delitos.

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