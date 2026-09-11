Operativo en El Tejar deja cerca de 600 000 cigarrillos decomisados en Quito

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La mañana de este viernes 11 de septiembre de 2026, un operativo interinstitucional permitió retirar cerca de 600 000 cigarrillos de presunto contrabando en el sector de El Tejar, en el Centro Histórico de Quito. La intervención estuvo liderada por el Municipio de Quito, con la participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Los uniformados encontraron varias cajas con cigarrillos almacenadas en establecimientos comerciales del sector. Tras contabilizar el producto, las autoridades determinaron que se trataba de aproximadamente 600 000 unidades, cuyo valor representaría alrededor de 150 000 dólares.

Intervención alcanzó a 13 locales de El Tejar

El operativo se concentró en diferentes establecimientos comerciales de El Tejar. Uno de los puntos intervenidos fue el Centro Comercial El Tejar, donde los equipos inspeccionaron 13 locales.

La intervención también llegó a un establecimiento ubicado en el exterior del centro comercial. En este lugar, los uniformados encontraron la mayor cantidad de cajas con cigarrillos.

El despliegue contó además con la participación del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito. Esta institución se sumó al trabajo conjunto que desarrollaron las entidades para fortalecer las acciones de orden y control en el sector.

El operativo forma parte de las acciones interinstitucionales que el Municipio de Quito desarrolla en distintos puntos de la capital. Estas intervenciones buscan fortalecer el control del espacio público, la convivencia ciudadana y el apoyo a la seguridad.

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos mantiene este tipo de operativos en diferentes sectores de Quito. El trabajo involucra a varias instituciones y contempla intervenciones en espacios públicos, establecimientos comerciales y transporte público.

Más de 5 400 operativos desde agosto de 2023

Entre agosto de 2023 y agosto de 2026, las instituciones participantes ejecutaron 5 487 operativos interinstitucionales en Quito. De ese total, 2 561 se realizaron en el espacio público.

Otros 1 658 operativos se concentraron en establecimientos. Además, las autoridades realizaron 1 268 intervenciones en el transporte público.

Para cumplir con estas acciones, las instituciones desplegaron a 72 361 funcionarios durante ese período.

El Municipio señala que los operativos interinstitucionales buscan fortalecer el orden y el control en la ciudad. También forman parte de las acciones orientadas a mejorar la convivencia ciudadana y respaldar las labores de seguridad en distintos sectores de la capital.

En El Tejar, la intervención de este viernes permitió localizar las cajas que contenían los cigarrillos de presunto contrabando. La mayor cantidad se encontró en un establecimiento situado fuera del Centro Comercial El Tejar, mientras que dentro del centro comercial los equipos revisaron 13 locales.

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