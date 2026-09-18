El toque de queda impacta mercados Quito y Ambato

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El tercer toque de queda que rige desde el 17 de septiembre de 2026 en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro ya comenzó a sentirse fuera de las provincias donde se aplica la medida. Los principales mercados mayoristas de Quito (Pichincha) y Ambato (Tungurahua) modificaron sus operaciones para adaptarse a los retrasos en la llegada de productos procedentes de la Costa.

La restricción, vigente entre las 00:00 y las 05:00 hasta el 30 de septiembre, limita la salida de camiones durante la madrugada desde provincias proveedoras como Guayas. Esto ha obligado a los centros de comercialización de la Sierra a reorganizar horarios de ingreso y descarga para evitar afectaciones en el abastecimiento.

Toque de queda, mercados y abastecimiento en Quito y Ambato

En el mercado Mayorista de Quito, ubicado en el sur de la capital, se amplió el horario para recibir productos provenientes de las provincias donde rige el toque de queda. Antes del 17 de septiembre los vehículos podían ingresar entre las 02:00 y las 11:00, pero ahora existe la posibilidad de hacerlo posteriormente si las demoras están relacionadas con las restricciones de movilidad.

La medida aplica exclusivamente para los camiones procedentes de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, según explican desde el centro de abastos.

En Ambato, la respuesta fue distinta. El mercado Mayorista adelantó la apertura de sus puertas. Antes de la restricción, el ingreso de los vehículos estaba autorizado desde las 02:30, pero desde el jueves comenzó a permitirse desde la medianoche.

Los ajustes buscan evitar interrupciones en el flujo de alimentos hacia dos de los principales centros de distribución del país.

La afectación logística se suma a otros impactos económicos derivados del nuevo toque de queda. En Guayaquil, por ejemplo, representantes de la economía nocturna prevén reducciones de ingresos de hasta el 50% debido a las restricciones de movilidad entre la medianoche y las 05:00.

¿Qué ocurre con los precios de los productos?

Pese a los cambios operativos, los dos mercados aseguran que no se han registrado incrementos en los precios de los productos.

Tanto el Mayorista de Quito como el de Ambato han difundido listas de precios en sus redes sociales y, hasta la tarde del 18 de septiembre, no reportaban quejas relacionadas con aumentos o escasez.

Desde el mercado Mayorista de Quito señalaron que la coordinación con los transportistas de las cuatro provincias bajo restricción ha permitido mantener la oferta y los precios.

Preocupación por el abigeato en Tungurahua

En Ambato, además de las modificaciones logísticas, existe preocupación por el abigeato.

El gobernador de Tungurahua, Gonzalo Callejas, informó que se han identificado 72 puntos donde se registra robo de ganado. Según explicó, se trata de “nudos viales” que serán intervenidos por las autoridades con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir este delito asociado al transporte y comercialización de animales.

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