Terminales terrestre de Guayaquil ajustarán sus horarios por toque de queda

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Las operaciones en las terminales terrestres de Guayaquil tendrán ajustes en los horarios de sus operaciones, tras el toque de queda que estará vigente desde las 00:00 del 17 de septiembre hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026.

El toque de queda regirá en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

Nuevos horarios de atención

La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil (FTTG) informó a la ciudadanía que las operaciones en las terminales terrestres de la ciudad se desarrollarán con ajustes en los horarios del transporte interprovincial.

Durante la vigencia de esta medida, las terminales Costa y Pascuales brindarán atención al público en horario de 06:00 a 21:00.

Por su parte, la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera permanecerá operativa desde las 05:00 hasta las 22:00.

Ajustes en las frecuencias de transporte

Según lo dispuesto por la FTTG, las cooperativas de transporte interprovincial deberán adecuar sus horarios y frecuencias de salida para evitar operaciones dentro del horario de restricción establecido por las autoridades.

Además, de manera complementaria, se mantendrá una coordinación permanente con los organismos de seguridad para fortalecer el control dentro de las instalaciones y proporcionar información oportuna a los pasajeros sobre los horarios de salida y llegada de las diferentes rutas.

Recomendaciones para los usuarios

La Fundación recomienda a los ciudadanos planificar sus viajes con anticipación, verificar los horarios directamente con las cooperativas de transporte y acudir con suficiente tiempo a las terminales para evitar contratiempos.

Para consultas o información adicional, los usuarios pueden comunicarse a la línea de atención 0963747434 o seguir las redes sociales institucionales @terminalesgye.

Disposiciones temporales para una movilidad ordenada

La FTTG recuerda que estas medidas tienen carácter temporal y responden a disposiciones de seguridad implementadas por el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar una movilidad ordenada y segura para los usuarios durante la vigencia del toque de queda.

El presidente Daniel Noboa emitió este 15 de septiembre de 2026 el Decreto 498, en el que oficializa el estado de excepción en Ecuador por grave conmoción interna en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. La medida también comprende los cantones Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi. La vigencia establecida es de 60 días.

decreto señala que la decisión se sustenta en informes de inteligencia, policiales, militares y jurídicos que describen una dinámica de violencia criminal organizada en las jurisdicciones incluidas. Esos documentos identifican estructuras con capacidad de adaptación, fragmentación, recomposición y expansión territorial, además de actividades vinculadas con economías ilícitas.

Preguntas frecuentes sobre horarios en terminales terrestres de Guayaquil durante toque de queda

❓ ¿Cuáles serán los nuevos horarios de atención de las terminales terrestres de Guayaquil durante el toque de queda?

Las terminales Costa y Pascuales atenderán de 06:00 a 21:00, mientras que la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera funcionará de 05:00 a 22:00.

Los horarios estarán vigentes durante el toque de queda, previsto desde las 00:00 del 17 de septiembre hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026.

❓ ¿Qué pasará con las frecuencias de los buses interprovinciales durante el toque de queda?

Las cooperativas deberán ajustar sus horarios y frecuencias de salida para evitar operaciones dentro del horario de restricción.

La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil coordinará con los organismos de seguridad el control en las instalaciones y la información a los pasajeros sobre las rutas.

❓ ¿En qué provincias regirá el toque de queda que modifica las operaciones de las terminales?

La restricción nocturna regirá en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

Estas provincias forman parte de las jurisdicciones incluidas en las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno Nacional.

❓ ¿Qué deben hacer los pasajeros que tienen previsto viajar durante el toque de queda?

Los usuarios deben planificar sus viajes con anticipación, verificar los horarios con las cooperativas y llegar con suficiente tiempo a la terminal.

La Fundación Terminal Terrestre recomienda consultar previamente los cambios en frecuencias para evitar contratiempos. Para información, habilitó la línea 0963747434 y sus redes sociales institucionales.

❓ ¿Por qué se modifican los horarios de las terminales terrestres de Guayaquil?

Los horarios se ajustan para adecuar las operaciones de transporte a las restricciones establecidas durante el toque de queda.

El Gobierno decretó un estado de excepción por grave conmoción interna en varias provincias y cantones del país. La medida, establecida mediante el Decreto 498, tiene una vigencia de 60 días, mientras que los ajustes anunciados por la FTTG corresponden al período específico del toque de queda.

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