Más de 15 000 policías fueron desplegados durante el primer día del toque de queda

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La primera jornada del toque de queda en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí dejó más de 14 aprehendidos por incumplir la medida a nivel nacional, según informó la Policía Nacional. La institución señaló que desplegó 15 308 servidores policiales y realizó más de 20 intervenciones entre allanamientos y operativos de registro, que dejó al menos 45 detenidos.

De acuerdo con la Policía, las acciones se dirigieron contra grupos identificados como Los Tiguerones, Carniceros, Latin King, Águilas, Lobos, Lagartos, Mafia 18, Choneros y Freddy Krueger.

Además, la Jefatura de Investigación Antidrogas reportó nueve aprehendidos, dos de ellos considerados objetivos de interés penal relevante.

Operativos en las provincias bajo restricción

La Policía indicó que desarrolló intervenciones focalizadas en las cuatro provincias donde rige el toque de queda, priorizando sectores con mayor incidencia delictiva.

Según la institución, se ejecutaron patrullajes intensivos, controles móviles y fijos, así como incursiones orientadas a ubicar e intervenir estructuras criminales.

En un mensaje institucional, la Policía señaló que continuará ejecutando operaciones para hacer cumplir la ley y mantener el orden y la seguridad ciudadana.

Resultados en la Zona 8

Capturados durante primer día del toque de queda,

En la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, la Policía activó 25 puntos de control.

El comandante de la Zona 8, Walter Villarroel Trujillo, informó que se establecieron acciones operativas priorizadas en los distritos Durán, Modelo, Nueva Prosperina, Florida, Portete, Ceibos, Nueve de Octubre y Esteros.

“El objetivo es debilitar, desorganizar y desarticular todos estos grupos delictivos”, manifestó.

Entre los indicios reportados por la institución constan:

18 armas de fuego.

21 municiones de diferentes calibres.

49 armas blancas.

Ocho bloques de droga equivalentes a 673 dosis de sustancias estupefacientes.

Cinco vehículos retenidos y recuperados.

21 motocicletas retenidas y recuperadas.

46 cámaras de videovigilancia.

Villarroel también afirmó: “En estos próximos días sea en el día, la noche o en las madrugadas vamos a llegar con los operativos policiales. Vamos a seguir golpeando las economías criminales, vamos a golpear a estos grupos delictivos organizados”.

Hallazgo 42 000 dólares en Durán

La Policía informó que en uno de los allanamientos realizados en Durán se encontraron 42 000 dólares en efectivo.

Según la declaración difundida por la institución, se recopila información para determinar el origen de esos recursos. “Estamos levantando toda la información correspondiente para saber de dónde vendría todo este dinero, porque estamos seguro que es un dinero ilegal”, señaló Villarroel.

Ocho detenidos en Manabí

La Policía reportó ocho personas detenidas por presunto incumplimiento del toque de queda en Manabí.

La distribución de los casos fue la siguiente:

Manta: cuatro detenidos.

24 de Mayo: tres detenidos.

Jipijapa: un detenido.

Horario y provincias donde rige la medida

La suspensión de la libertad de tránsito se aplica entre las 00:00 y las 05:00 hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026.

La medida se aplica en cuatro provincias del Ecuador:

Guayas.

Manabí.

Los Ríos.

El Oro.

Según la información oficial, en estas jurisdicciones el Bloque de Seguridad, integrado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, intensificará controles e inspecciones en calles y ejes viales.

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