¿Qué pasó con el motociclista que presuntamente cayó de un puente de Guayaquil?

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La mañana del lunes 14 de septiembre, Francisco Álvarez encendió el televisor para informarse sobre los últimos acontecimientos nacionales. No imaginaba que, minutos después, recibiría una de las noticias más difíciles de su vida.

Un canal de televisión transmitía en vivo lo que, en ese momento, se reportaba como la presunta caída de un motociclista desde el puente de la Unidad Nacional. Francisco miró las imágenes y reconoció la motocicleta: era la de su hijo, Emilio Álvarez Espín, de 19 años.

Han transcurrido cinco días desde aquel momento. Lo que inicialmente fue reportado como una presunta caída desde el puente que conecta Guayaquil con Durán ahora parece tener otro giro.

La búsqueda de la familia

La posibilidad de que Emilio haya sido presuntamente secuestrado y que no haya caído del puente de la Unidad Nacional aún no ha sido confirmada por ninguna autoridad. Se trata de una hipótesis que ha surgido a partir de las investigaciones que Francisco Álvarez y su familia han realizado por cuenta propia, en medio de la angustiante búsqueda que emprendieron desde el lunes 14 de septiembre.

Cuando se le pregunta a Francisco cómo han sido estos cinco días, responde con una sola palabra: eternos.

A penas supo de la noticia, Álvarez se dirigió desde Durán hasta el lugar de los hechos para tener más noticias. Asegura haber hablado con el agente de tránsito que atendió el caso, y también dice haber conversado con personas que en ese momento se encontraban en el lugar. “Le pregunté a la gente: ‘¿Usted vio?’. Me dicen que no. Las personas que circulan dicen que posiblemente se cayó del puente. O sea, de ese ‘posiblemente’ a tener la certeza de que él haya caído, hay muchas cosas de por medio”.

El lunes y martes se conoció que el Cuerpo de Bomberos de Samborondón realizaba labores de búsqueda en lanchas en el Río Daule. Sin embargo, Álvarez asegura que estos operativos no han estado acompañados de una búsqueda subacuática con buzos. “He ido a conversar con las personas que salen a pescar ahí, que hacen sus faenas ahí, y nadie ha visto que hayan hecho eso”, menciona.

No descarta la hipótesis inicial de que su hijo haya caído al río. Por ello, ha compartido su número de teléfono con pescadores y habitantes de la zona, pidiéndoles que se comuniquen con él en caso de encontrar algún cuerpo o cualquier indicio que pueda ayudar a localizar a Emilio. “Les dejé una foto de cómo estaba vestido mi hijo para que me llamen… esto es desesperante”.

Familia pide tener acceso a las cámaras de videovigilancia

Hace un año Emilio Álvarez se compró su moto con la que repartía pizzas.

Graciela Espín, madre de Emilio, se ha encargado de acudir a las oficinas del ECU 911 con la esperanza de acceder a las cámaras de videovigilancia y conocer qué ocurrió realmente con su hijo. Sin embargo, según relata, le indicaron que para revisar las imágenes necesita una orden de Fiscalía debidamente firmada y sellada.

En Fiscalía, en cambio, asegura que ayer le habrían respondido que existen casos considerados más importantes y que, por ese motivo, no podían entregarle el documento que solicitaba. “Nosotros por nuestra cuenta estamos buscando, porque no hemos tenido la ayuda de Fiscalía… no nos dan solución”.

Lo último que se supo de Emilio Álvarez

Emilio Álvarez tiene 19 años y tiene otros cuatro hermanos.

Álvarez cuenta que ese domingo 13 de septiembre se quedó en casa de su hermano al sur de Guayaquil, posteriormente salió alrededor de las 05:00 con destino a Durán, donde vivía con su padre. Luego de eso, solo se supo lo que salió en las noticias.

Según, Álvarez el parte policial indica que se salió la cadena de la moto, cayó a un bache, se impactó contra una baranda, y él posteriormente cae al río, según lo recogido por testigos. “La moto tiene un arrastre de 50 metros, pero tiene los raspones del lado derecho de la moto, pero la moto aparece de pié en las noticias… entonces, no concuerda lo que dice el agente de la Policía”.

“¿Qué mismo sucedió? No lo sé. No tengo respuestas favorables por ningún medio del Estado”, acota.

Recuerda haber visto declaraciones de un presunto testigo a otro medio televisivo. “Dice que vio a Emilio, que lo venían siguiendo, que lo chocaron, que luego él estaba forcejeando y lo treparon en un carro”.

“Con todo lo que vimos en este país, créanme que yo no descarto ninguna posibilidad”, continúa el padre al borde de las lágrimas.

Aparición de una mochila

En estos días habría aparecido una mochila tipo delivery cerca de la zona. Su padre descarta que esa mochila corresponda a Emilio. “La mochila de mi hijo era negra… además, él siempre la dejaba en el trabajo”.

Claman ayuda para encontrar a Emilio

La denuncia de Emilio Álvarez ya se encuentra puesta en Fiscalía.

La denuncia por su desaparición ya fue presentada ante la Fiscalía. Su familia vive horas de angustia y sabe que cada minuto es crucial en la búsqueda. Aunque mantienen la esperanza de encontrarlo con vida, también piden que, en caso de que haya fallecido, puedan recuperar su cuerpo. “Yo solo pido como padre tenerlo en mis brazos”, dice Álvarez.

Claman por acceder a las cámaras de seguridad para reconstruir la ruta que tomó Emilio desde la casa de su hermano, en el sur de Guayaquil, y determinar su trayecto hasta el puente de la Unidad Nacional. La familia busca establecer con precisión sus últimos movimientos y conocer qué ocurrió durante ese recorrido.

Descartan que su hijo haya recibido amenazas previamente o que haya tenido conflictos con alguien.

Emilio tiene 19 años, trabaja como repartidor de pizzas. La última vez que fue visto lucía una camiseta negra y pantalón negro.

Preguntas claves sobre la desaparición de motorizado que presuntamente del Puente de la Unidad Nacional

❓¿Qué se sabe sobre la desaparición de Emilio Álvarez Espín?

Emilio Álvarez Espín, de 19 años, desapareció la madrugada del domingo 13 de septiembre de 2026, luego de salir de la casa de su hermano, en el sur de Guayaquil, con destino a Durán. Su familia desconoce qué ocurrió después.

La mañana del lunes 14 de septiembre, su padre, Francisco Álvarez, reconoció en televisión la motocicleta de Emilio en imágenes relacionadas con la presunta caída de un motociclista desde el puente de la Unidad Nacional. Desde entonces, la familia busca establecer qué ocurrió con el joven

❓ ¿Emilio Álvarez cayó del puente de la Unidad Nacional?

La caída de Emilio al río no ha sido confirmada de manera concluyente por las autoridades. La familia mantiene dudas sobre esta versión y también investiga la posibilidad de que haya sido víctima de otro hecho.

Según lo relatado por su padre, el parte policial señala que la cadena de la motocicleta se habría salido, la moto habría caído en un bache y posteriormente impactado contra una baranda, tras lo cual Emilio habría caído al río. Sin embargo, Francisco cuestiona algunos elementos de esa versión y pide acceder a las cámaras para reconstruir el hecho.

❓ ¿Qué hipótesis maneja la familia sobre la desaparición de Emilio?

La familia no descarta que Emilio haya caído al río, pero también considera la posibilidad de que haya sido presuntamente secuestrado. Esta última es una hipótesis familiar que no ha sido confirmada por las autoridades.

El padre asegura haber conocido el testimonio de una persona que habría dicho que Emilio era seguido por otro vehículo, que habría sido impactado y posteriormente habría forcejeado antes de ser subido a un automóvil. La familia pide que estos elementos sean investigados y contrastados con evidencia, especialmente con las imágenes de videovigilancia.

❓ ¿Qué pasó con la búsqueda de Emilio en el río?

El Cuerpo de Bomberos de Samborondón realizó labores de búsqueda en lanchas durante el lunes y martes. Su padre sostiene que no ha observado una búsqueda subacuática con buzos y reclama que se profundicen las labores.

Francisco Álvarez ha conversado con pescadores y habitantes de la zona para pedirles que informen si encuentran algún cuerpo o indicio relacionado con Emilio. También les entregó una fotografía del joven y su número de teléfono. La familia mantiene abierta la posibilidad de que haya caído al río y busca cualquier evidencia que permita localizarlo.

❓ ¿Por qué la familia de Emilio pide acceder a las cámaras de seguridad?

La familia busca revisar las cámaras de videovigilancia para reconstruir el recorrido de Emilio desde la casa de su hermano, en el sur de Guayaquil, hasta el puente de la Unidad Nacional, y determinar sus últimos movimientos.

Graciela Espín, madre de Emilio, acudió al ECU 911 para solicitar acceso a las imágenes, pero, según su relato, le indicaron que se requiere una orden de Fiscalía. La familia asegura que ha intentado obtener ese documento y reclama respuestas mientras continúa la búsqueda del joven, quien trabajaba como repartidor de pizzas y fue visto por última vez con camiseta y pantalón negros.

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