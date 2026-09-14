Motociclista cayó desde el Puente de la Unidad Nacional en Guayaquil

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Un motociclista cayó al río Daule desde el Puente de la Unidad Nacional la mañana de este lunes 14 de septiembre de 2026, tras impactar con la baranda de protección. El hecho se registró alrededor de las 05:30, en el sentido Guayaquil hacia La Puntilla.

El hombre ha sido identificado como Emilio Álvarez; su cuerpo es buscado por lanchas en el río Daule.

Detalles de la caída del motociclista

De manera provisional se conoce que el motociclista se dirigía con dirección hacia La Puntilla, y se habría acercado mucho hacia la baranda de protección lo que provocó que el cuerpo del conductor cayera hacia el río Daule. Según testigos, el hombre habría salido desprendido de la motocicleta hasta las aguas, mientras que su moto quedó en el puente con partes afectadas por el impacto.

Otras versiones indican que el motociclista habría perdido el control tras una maniobra de otro vehículo. Todas estas informaciones deberán ser contrastadas por las autoridades.

Buscan el cuerpo del motociclista

En el lugar se encuentran entidades de emergencia. Desde el ECU 911 Samborondón se coordinó la atención con Bomberos Guayaquil, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ATVS y CTE, cuyos recursos participan en las labores de búsqueda y control del tránsito.

La novedad es monitoreada mediante el sistema de videovigilancia del ECU 911.

“Lo que hicimos como ciudadano fue coger y llamar al ECU 911 para que ellos tomen el tema de ver qué podían hacer. Nosotros vimos que la moto estaba encendida, llamamos, usted sabe, por el tema de seguridad, por si acaso cualquier sabido se lo quiera llevar”, relató un ciudadano a Ecuavisa.

El vehículo involucrado en el siniestro fue retirado en una grúa al Centro de Retención Vehicular. En tanto, que en la vía se mantiene alta demanda vehicular en el sector debido al siniestro de tránsito.

#Seguimiento | El vehículo involucrado en el siniestro es retirado en una grúa al Centro de Retención Vehicular. pic.twitter.com/kgODiqSt8y — ATVInforma (@ATVInforma) September 14, 2026

Motociclista cayó desde el Puente de la Unidad Nacional; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué pasó con el motociclista que cayó al río Daule desde el Puente de la Unidad Nacional?

Un motociclista identificado como Emilio Álvarez cayó al río Daule desde el Puente de la Unidad Nacional la mañana del lunes 14 de septiembre de 2026, alrededor de las 05:30.

El hecho ocurrió en el sentido Guayaquil-La Puntilla. Equipos de emergencia acudieron al sitio para iniciar la búsqueda del conductor en las aguas del río.

❓ ¿Quién es el motociclista que cayó al río Daule desde el Puente de la Unidad Nacional?

El motociclista fue identificado como Emilio Álvarez.

Hasta el momento, las autoridades realizan labores de búsqueda para localizar su cuerpo, luego de que testigos reportaran que cayó al río tras salir despedido de la motocicleta.

❓ ¿Cómo ocurrió la caída del motociclista al río Daule?

De manera preliminar, se conoce que el motociclista se habría acercado demasiado a la baranda de protección y cayó desde el puente.

También existe otra versión que señala que habría perdido el control de la motocicleta debido a una maniobra realizada por otro vehículo. Estas versiones aún deben ser investigadas y confirmadas por las autoridades.

❓ ¿Dónde cayó el motociclista que viajaba hacia La Puntilla?

El motociclista cayó al río Daule desde el Puente de la Unidad Nacional, mientras circulaba en dirección de Guayaquil hacia La Puntilla.

La motocicleta quedó sobre el puente, con partes afectadas por el impacto. Testigos señalaron que el conductor habría salido despedido del vehículo y terminado en las aguas del río.

❓ ¿Quiénes buscan al motociclista que cayó al río Daule?

Agentes de tránsito, miembros de la Policía y equipos de emergencia realizan la búsqueda del motociclista en el río Daule.

En el sitio también participan lanchas que recorren las aguas para localizar el cuerpo. El ECU 911 fue alertado por ciudadanos que presenciaron la situación y solicitaron asistencia de emergencia.

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