Continúan las búsquedas de motociclista que cayó al Río Daule

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Continúan la búsqueda del cuerpo del motociclista que cayó al Río Daule, desde el Puente de la Unidad Nacional la mañana del lunes14 de septiembre de 2026, tras impactar con la baranda de protección del puente.

El hombre desaparecido fue identificado como Emilio Álvarez Espín.

Entidades que participan en la búsqueda

En las tareas de búsqueda participan lanchas del Cuerpo de Bomberos de Samborondón, de Durán y Guayaquil, además de personal de la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón (ATV).

Por más de dos horas las lanchas trabajaron en las tareas de búsqueda el 14 de septiembre de 2026, sin lograr encontrar al hombre. La marea alta estaría complicando las operaciones.

Según informó, el Cuerpo de Bomberos de Samborondón, a las 07:00 de este 15 de septiembre de 2026 se reanudaron las operaciones de búsqueda acuática por el Río Guayas. “Debido a la influencia de las corrientes, el radio de rastreo se ha extendido a lo largo del río en diversos sectores estratégicos. Mantenemos el despliegue técnico con compromiso operacional”, explicó la institución en sus redes sociales.

La placa de la moto es KI995 P, mientras que su dueño fue indentificado como Emilio Álvarez Espín.

Detalles de la caída del motociclista

De manera provisional se conoce que el motociclista se dirigía con dirección hacia La Puntilla, y se habría acercado mucho hacia la baranda de protección lo que provocó que el cuerpo del conductor cayera hacia el río Daule. Según testigos, el hombre habría salido desprendido de la motocicleta hasta las aguas, mientras que su moto quedó en el puente con partes afectadas por el impacto.

Otras versiones indican que el motociclista habría perdido el control tras una maniobra de otro vehículo. Todas estas informaciones deberán ser contrastadas por las autoridades.

El vehículo involucrado en el siniestro fue retirado en una grúa al Centro de Retención Vehicular horas después del siniestro.

🚨 #BCBSInforma | Desde las 07h00 de este martes 15 de septiembre, nuestra División Fluvial reanudó las operaciones de búsqueda acuática 🚤👨‍🚒 pic.twitter.com/FLKA2o3rCy — Benemérito Cuerpo de Bomberos de Samborondón (@BCB_Samborondon) September 15, 2026

Preguntas frecuentes sobre motociclista que cayó al Río Daule

❓ ¿Qué pasó con el motociclista que cayó al río Daule desde el Puente de la Unidad Nacional?

El motociclista Emilio Álvarez Espín cayó al río Daule la mañana del lunes 14 de septiembre de 2026, luego de impactar contra la baranda de protección del puente.

Testigos señalaron que el conductor habría salido despedido de la motocicleta y caído al agua, mientras la moto quedó sobre el puente con daños.

❓ ¿Continúa la búsqueda del motociclista desaparecido en el río Daule?

Sí. Las labores de búsqueda se reanudaron a las 07:00 del martes 15 de septiembre de 2026.

Bomberos de Samborondón, Durán y Guayaquil participan en el operativo con lanchas, junto con personal de la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón. Las corrientes han obligado a ampliar el área de rastreo.

❓ ¿Por qué se ha complicado la búsqueda del motociclista en el río Daule?

La influencia de las corrientes y la marea alta estarían dificultado las labores de búsqueda acuática.

Durante el 14 de septiembre, las lanchas realizaron un operativo de más de dos horas sin localizar al motociclista. El Cuerpo de Bomberos informó que el radio de rastreo se extendió hacia distintos sectores estratégicos del río.

❓ ¿Quién es el motociclista que cayó al río Daule desde el Puente de la Unidad Nacional?

El hombre desaparecido fue identificado como Emilio Álvarez Espín. La motocicleta involucrada tenía la placa KI995P.

La motocicleta quedó en el puente después del impacto y posteriormente fue retirada en una grúa y trasladada al Centro de Retención Vehicular.

❓ ¿Cómo ocurrió la caída del motociclista al río Daule?

Respuesta precisa: Las circunstancias exactas todavía deben ser determinadas por las autoridades.

Contexto: Una versión señala que el motociclista se habría acercado demasiado a la baranda y perdió el control, mientras que otra sostiene que una maniobra realizada por otro vehículo pudo haber provocado el siniestro. Estas versiones aún deben ser contrastadas mediante la investigación.

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