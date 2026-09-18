Policía encuentra un arma en la mochila de otro estudiante en un colegio de Guayaquil

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Un estudiante de 16 años fue aprehendido por la Policía Nacional por portar un arma de fuego dentro de su mochila, en una institución educativa en el norte de Guayaquil. El hecho se registró el jueves 17 de septiembre, días después de que un menor haya ingresado un arma y herido a otro compañero en otro colegio de la ciudad.

Docente del colegio dio la alerta

El decomiso del arma y posterior detención del adolescente se dio en medio de la jornada estudiantil, luego de que el mismo personal del plantel reportara la posible presencia de un arma entre las pertenencias de uno de los alumnos.

El mayor Franklin Pacheco, jefe de la Gestión Operativa del distrito Florida, señaló que el hecho se registró en la Unidad Educativa Dolores Sucre, en donde uno de los docentes notó un comportamiento sospechoso e inusual en el estudiante.

Tras la alerta, personal policial acudió al establecimiento y realizó un requisa, en la que pudieron encontrar una arma “de fabricación artesanal”. Posteriormente, el adolescente fue retitado del la unidad educativa y llevado con la Policía, para las investigaciones correspondientes.

“Encontramos en la mochila un objeto de similares características de un arma de fuego”, indicó Pacheco.

Según Pacheco, el menor había sido reclutado por un grupo de delincuencia organizada a través de una red social. “Saben que son personas vulnerables y que no tienen esa conciencia todavía de las consecuencias sociales que esto puede acarrear a futuro”, explicó el oficial.

ARMA DE FUEGO AL INTERIOR DE UNIDAD EDUCATIVA



En el distrito Florida, #Guayaquil, desplegaron acciones en una unidad educativa de la avenida Carlos Julio Arosemena, dónde fue encontrada un arma de fuego de fabricación artesanal en la mochila de un estudiante.



Más detalles: 🎥 pic.twitter.com/IM2tNiLUdn — Policía Ecuador Guayaquil – Zona8 (@PoliciaEcZona8) September 17, 2026

Un estudiante hirió a otro en colegio de Guayaquil

Este hecho se registra días después de que un estudiante hiriera a otro con un arma de fuego en el baño de un colegio del mismo distrito, Florida, norte de Guayaquil.

Paul Melo Bedón, encargado de la gestión operativa del distrito Florida, indicó que un estudiante habría ingresado el arma al plantel, y posteriormente habría herido a uno de sus compañeros. La bala le cayó en una de sus piernas.

Según el oficial, el alumno herido se encuentra estable y fuera de peligro. Los jóvenes involucrados habrían tenido entre 13 y 14 años.

Plan escudo en las instituciones educativas

Seis unidades educativas, de las 140 ubicadas en el Distrito Florida, se mantienen bajo priorización alta. Es por esta razón que la Policía Nacional pone en acción el Plan Escudo, un protocolo que autoriza a la Policía a ingresar a las instituciones educativas ante requerimiento del rector.

“Este plan escudo es el que nos permite poder ingresar, tener una coordinación directa con los docentes de las instituciones y poder tener el control de las requisas, poder tener el control de instalaciones dentro de las unidades educativas”, explicó Melo a los medios locales.

Preguntas frecuentes sobre estudiante encontrado con un arma de fuego en Guayaquil

❓ ¿Qué ocurrió con el estudiante de 16 años que fue encontrado con un arma en un colegio de Guayaquil?

Un estudiante de 16 años fue aprehendido el 17 de septiembre de 2026 luego de que la Policía encontrara un arma de fabricación artesanal dentro de su mochila, en la Unidad Educativa Dolores Sucre, en el norte de Guayaquil.

La alerta fue dada por un docente del plantel, quien detectó un comportamiento inusual en el adolescente. La Policía acudió a la institución, realizó una requisa y encontró el objeto con características similares a un arma de fuego.

❓ ¿Cómo fue detectada el arma que llevaba el estudiante en su mochila?

Un docente de la Unidad Educativa Dolores Sucre alertó sobre el comportamiento sospechoso del estudiante y comunicó la posible presencia de un arma a las autoridades.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional acudieron al plantel ubicado en el distrito Florida y realizaron una requisa. El arma fue encontrada dentro de la mochila del adolescente, quien posteriormente fue trasladado para las investigaciones correspondientes.

❓ ¿El estudiante que llevaba el arma habría sido contactado por una banda delictiva?

Según la Policía, el adolescente habría sido contactado y reclutado por un grupo de delincuencia organizada a través de una red social.

El mayor Franklin Pacheco, jefe de la Gestión Operativa del distrito Florida, señaló que los grupos delictivos pueden captar a menores debido a su vulnerabilidad y a que todavía no dimensionan las consecuencias de involucrarse en actividades criminales.

❓ ¿Qué otros casos de estudiantes con armas se han registrado recientemente en colegios de Guayaquil?

Días antes, un estudiante de entre 13 y 14 años habría ingresado un arma de fuego a otro colegio del distrito Florida y disparado contra un compañero, quien resultó herido en una pierna.

El estudiante herido se encuentra estable y fuera de peligro, según la Policía. El nuevo hallazgo de un arma en una institución educativa ocurrió pocos días después y volvió a poner el foco en los controles de seguridad dentro de los planteles.

❓ ¿Qué es el Plan Escudo y cómo se aplica en las instituciones educativas de Guayaquil?

El Plan Escudo es un protocolo de seguridad que permite a la Policía ingresar a una institución educativa cuando existe un requerimiento del rector y coordinar acciones como requisas y controles dentro del plantel.

En el distrito Florida existen 140 unidades educativas, de las cuales seis están bajo una priorización alta. La Policía señala que el plan permite mantener una coordinación directa con docentes y autoridades para responder ante posibles riesgos de seguridad.



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