Un estudiante fue herido con una pistola dentro de un colegio de Guayaquil

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un estudiante hirió a otro con un arma de fuego en el interior de una unidad educativa, ubicada en la cooperativa Pancho Jácome, al noroeste de Guayaquil, en el distrito Florida. El hecho causó preocupación entre los docentes y padres de familia, que desconocen cómo el estudiante logró ingresar al plantel con la pistola.

El hecho se habría dado hace una semana.

Arma con municiones en un plantel de Guayaquil

Paul Melo Bedón, encargado de la gestión operativa del distrito Florida, indicó que un estudiante habría ingresado el arma al plantel, y posteriormente habría herido a uno de sus compañeros. La bala le cayó en una de sus piernas.

Según el oficial, el alumno herido se encuentra estable y fuera de peligro. Los jóvenes involucrados habrían tenido entre 13 y 14 años.

La institución educativa fue cercada por la Policía Nacional para precautelar el orden y poder aislar a los jóvenes involucrados. El arma fue encontrada en los baños con municiones de la institución educativa.

El hecho alarmó a docentes y estudiantes que tuvieron que correr para resguardarse.

Plan escudo en las instituciones educativas

Seis unidades educativas, de las 140 ubicadas en el Distrito Florida, se mantienen bajo priorización alta. Es por esta razón que la Policía Nacional pone en acción el Plan Escudo, un protocolo que autoriza a la Policía a ingresar a las instituciones educativas ante requerimiento del rector.

“Este plan escudo es el que nos permite poder ingresar, tener una coordinación directa con los docentes de las instituciones y poder tener el control de las requisas, poder tener el control de instalaciones dentro de las unidades educativas”, explicó Melo a los medios locales.

Preguntas frecuentes sobre ataque en unidad educativa de Guayaquil

❓ ¿Qué ocurrió en la unidad educativa de Pancho Jácome, en Guayaquil?

Un estudiante habría ingresado un arma al plantel y disparado contra uno de sus compañeros, quien resultó herido en una pierna.

El hecho ocurrió en la cooperativa Pancho Jácome, al noroeste de Guayaquil, en el distrito Florida. Los estudiantes involucrados tendrían entre 13 y 14 años.

❓ ¿Cómo se encuentra el estudiante herido en el ataque armado?

El estudiante herido se encuentra estable y fuera de peligro, según información proporcionada por la Policía.

El menor recibió un disparo en una de sus piernas. Tras el ataque, la Policía cercó la institución para controlar la situación y aislar a los jóvenes involucrados.

❓ ¿Dónde fue encontrada el arma utilizada en el ataque dentro de la unidad educativa?

El arma fue encontrada en los baños de la institución educativa, junto con municiones.

La Policía ingresó al plantel para realizar las diligencias correspondientes y mantener el control de las instalaciones después del ataque.

❓ ¿Qué es el Plan Escudo que aplica la Policía en las unidades educativas de Guayaquil?

El Plan Escudo es un protocolo que permite a la Policía ingresar a una institución educativa cuando existe un requerimiento del rector.

El mecanismo busca fortalecer la coordinación entre la Policía y las autoridades educativas, además de facilitar controles, requisas y acciones de seguridad dentro de los planteles.

❓ ¿Cuántas unidades educativas del Distrito Florida tienen una priorización alta de seguridad?

Seis de las 140 unidades educativas ubicadas en el Distrito Florida tienen una priorización alta.

Ante los riesgos identificados, la Policía mantiene activo el Plan Escudo para coordinar acciones de seguridad con docentes y autoridades de los establecimientos.

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