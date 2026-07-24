Guayaquil tuvo un proceso fundacional complejo que terminó en una gran metrópoli

Decir que el 25 de julio fue la fundación de Guayaquil es quedarse con solo una parte de la historia. Los registros muestran que su origen fue más complejo. Esta fecha se considera simbólica dentro de un proceso que se extendió por más de una década y estuvo marcado por varios traslados antes de que la ciudad se estableciera definitivamente en las faldas del Cerro Santa Ana, en 1547.

Los inicios del asentamiento

Todo comenzó el 15 de agosto de 1534, cuando Francisco Pizarro envió al mariscal Diego de Almagro para hacer un asentamiento provisional con el nombre Santiago de Quito en la jurisdicción de la antigua Riobamba, en el valle de Liribamba.

El nombre “Santiago de Quito” no fue casual, ya que “Santiago” rendía homenaje al apóstol Santiago el Mayor, considerado el santo patrono más relevante en España durante la época de la conquista de América, mientras que “Quito” hacía referencia al Reino de Quito.

Además, el acta de fundación contemplaba la posibilidad de trasladar la ciudad a otros asentamientos, lo que permitió los sucesivos cambios de ubicación antes del establecimiento definitivo.

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Traslados y desafíos

Un mes después, el capitán Sebastián de Benalcázar trasladó la ciudad a Chilintomo, en la desembocadura del río Babahoyo. Sin embargo, fue el 25 de julio de 1535 cuando se fundó el primer asentamiento a las orillas del río Amay, cerca del río Babahoyo, bajo el nombre de Santiago de la Culata. Este asentamiento fue destruido por los huancavilcas, quienes se resistieron a la presencia española.

En agosto de 1536, Hernando de Zaera lideró un segundo asentamiento reubicado en un lugar conocido como Yagual, pero este también fue destruido por los nativos.

La tercera fundación: Santiago de Guayaquil

Dos años después, el 25 de julio de 1538, Francisco de Orellana estableció la tercera fundación en el Cerro Verde, hoy conocido como Cerro Santa Ana. Este tercer asentamiento es considerado clave, ya que llevó el nombre Santiago de Guayaquil, en honor al santo patrono Santiago el Mayor.

Nuevos traslados y consolidación

A pesar del avance, la ciudad enfrentó nuevos traslados. En 1543, Diego de Urbina reubicó el asentamiento a la desembocadura del río Yaguachi.

Sin embargo, las disputas entre los bandos de Almagro y Pizarro forzaron otro traslado hacia la confluencia de los ríos Daule y Amay, al pie del actual cerro Santa Ana, hecho liderado por el capitán Francisco de Olmos.

Finalmente, en 1547, Francisco de Olmos consolidó la fundación definitiva al reasentar la ciudad en las faldas del Cerro Santa Ana.

Así que este 25 de julio no solo celebramos una fecha, sino una historia de perseverancia, cambios y más de una década de búsqueda. Porque Guayaquil no nació de un solo intento… y quizá por eso aprendió a levantarse una y otra vez.

Más sobre la historia de Guayaquil.

❓¿Cuándo fue realmente la fundación de Guayaquil?

No hubo una única fecha de fundación. El 25 de julio de 1535 se considera una fecha simbólica dentro del proceso fundacional, mientras que la ciudad quedó establecida de forma definitiva en 1547.

La fundación de Guayaquil fue un proceso que se extendió por más de una década, entre 1534 y 1547, con varios traslados antes de consolidarse en las faldas del Cerro Santa Ana.

❓¿Por qué Guayaquil primero se llamó Santiago de Quito?

El primer asentamiento recibió el nombre de Santiago de Quito en honor al apóstol Santiago el Mayor y al Reino de Quito.

El 15 de agosto de 1534, Diego de Almagro, por encargo de Francisco Pizarro, realizó un asentamiento provisional en la antigua Riobamba. El nombre combinó la devoción al santo patrono de España durante la conquista y la referencia al territorio del Reino de Quito.

❓¿Cuántas veces fue trasladada Guayaquil antes de establecerse definitivamente?

Guayaquil fue trasladada en varias ocasiones entre 1534 y 1547 antes de asentarse de forma definitiva en las faldas del Cerro Santa Ana.

Los cambios de ubicación respondieron a ataques de los huancavilcas, la resistencia indígena, conflictos entre los conquistadores y a la facultad legal de trasladar el asentamiento contemplada en el acta de fundación.

❓¿Quién fundó Santiago de Guayaquil?

Francisco de Orellana estableció la tercera fundación de la ciudad el 25 de julio de 1538, bajo el nombre de Santiago de Guayaquil.

Orellana trasladó el asentamiento al Cerro Verde, actual Cerro Santa Ana. Esta fundación es considerada un hito porque fue la primera en utilizar el nombre de Santiago de Guayaquil, aunque la consolidación definitiva ocurrió años después.

❓¿Quién consolidó la fundación definitiva de Guayaquil?

Francisco de Olmos consolidó la fundación definitiva de Guayaquil en 1547.

Tras varios intentos y reubicaciones, Francisco de Olmos reasentó la ciudad en las faldas del Cerro Santa Ana, donde quedó establecida de manera permanente, dando inicio a la historia de la Guayaquil que se conoce en la actualidad.

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