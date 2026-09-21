Ejército presenta denuncia sobre supuesto abuso sexual en cárcel de mujeres de Guayaquil

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El Ejército presentó una denuncia este lunes 21 de septiembre de 2026 por un supuesto abuso sexual contra una mujer recluida en la cárcel femenina Guayas 2, en Guayaquil, luego de que organizaciones defensoras de los derechos humanos emitieran alertas sobre posibles agresiones cometidas durante tareas de seguridad, control y requisa.

La denuncia del Ejército sobre supuesto abuso sexual en cárcel de mujeres de Guayaquil

El Ejército informó este lunes que presentó la denuncia ante las autoridades para que se inicie la investigación correspondiente y se esclarezcan los hechos sobre un supuesto abuso sexual en la cárcel de mujeres de Guayaquil.

El caso involucraría a personal militar que cumple funciones de seguridad y control en ese centro penitenciario.

A través de un boletín de prensa, el Ejército señaló que tomó conocimiento de la denuncia pública y que realiza las acciones correspondientes, dentro de su ámbito institucional, para recabar y verificar la información relacionada con el caso.

Ejército presentó denuncia ante las autoridades

La institución informó que presentó una denuncia ante las autoridades competentes para el inicio de la investigación correspondiente.

El Ejército señaló que colaborará con las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y brindará las facilidades necesarias durante el proceso.

La investigación deberá establecer las circunstancias del supuesto delito y determinar las responsabilidades que correspondan.

Ejército afirma que colaborará en la investigación

El Ejército Ecuatoriano indicó que brindará toda la colaboración y las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

La institución también señaló que mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas del personal militar que contravengan la ley y reafirmó su compromiso con la transparencia.

Por tratarse de una investigación en curso, corresponde a las autoridades competentes determinar la existencia del delito y las posibles responsabilidades.

Organizaciones alertaron sobre supuestos abusos con un video

Seis organizaciones solicitaron este lunes a la Defensoría del Pueblo una investigación urgente sobre recientes alertas registradas en la cárcel femenina Guayas 2.

Los colectivos señalaron presuntos actos de acoso, violencia y abuso de carácter sexual que habrían sido cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas durante los operativos de seguridad y control en el centro penitenciario.

La denuncia más reciente fue recibida el sábado. Según la información difundida por las organizaciones, las autoridades tuvieron acceso a un video en el que se observa a un militar tocando a una mujer por debajo de su camiseta.

Denuncian supuesto uso de gas lacrimógeno

Las organizaciones también señalaron que, al día siguiente, militares ingresaron nuevamente a la prisión y que presuntamente utilizaron gas lacrimógeno contra las internas.

Según los colectivos, esta acción habría ocurrido después de que se difundiera el video relacionado con el presunto abuso sexual.

El Ejército no confirmó estos señalamientos en su comunicado. La institución indicó que presentó la denuncia y que brindará “toda la colaboración y las facilidades necesarias” para esclarecer los hechos.

Organizaciones piden una visita no anunciada

Entre las organizaciones que emitieron la alerta están la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y Surkuna.

Los colectivos solicitaron a la Defensoría del Pueblo realizar una visita no anunciada a la cárcel femenina Guayas 2 y entrevistar a las mujeres privadas de libertad sin la presencia de integrantes de las fuerzas de seguridad.

También pidieron que, si durante la investigación se encuentran indicios razonables de posibles delitos contra la integridad sexual, tortura u otras infracciones, estos sean puestos en conocimiento de la Fiscalía.

¿Qué es la cárcel femenina Guayas 2?

La cárcel femenina Guayas 2 forma parte de un complejo penitenciario de Guayaquil que reúne otros cuatro centros de privación de libertad, entre ellos la Penitenciaría del Litoral, considerada la cárcel más poblada y violenta del país.

Las Fuerzas Armadas participan en intervenciones y tareas de seguridad en distintos centros penitenciarios de Ecuador desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” contra organizaciones criminales.

Te recomendamos