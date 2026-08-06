El actor Jared Leto pierde un rol clave en Hollywood tras acumular denuncias de abuso sexual

Las denuncias de acoso sexual en contra de Jared Leto provocaron que la producción de su próxima película decidiera dejarlo fuera del proyecto.

La nueva producción ‘Assassination’ decidió cancelar la incorporación del actor Jared Leto cuando la suma de denuncias por presunta conducta sexual en su contra comenzó a comprometer el proyecto.

En las últimas horas se conoció que la producción de ‘Assassination’, un thriller político dirigido por Barry Levinson, decidió prescindir del ganador del Oscar ante la creciente controversia que rodea su figura.

Una negociación cancelada por la presión de las denuncias

Jared Leto pierde papel a causa de acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Según Page Six, Jared Leto estaba a punto de unirse al elenco de Barry Levinson y el acuerdo estaba casi cerrado.

Sin embargo, el panorama cambió cuando los productores evaluaron los riesgos de sumar al actor en medio del incremento de acusaciones en su contra.

Para evitar que el escándalo afectara el desarrollo de la película, el equipo decidió desistir del fichaje de Leto.

Una fuente citada por Page Six sugiere que el pobre desempeño de “Tron: Ares” (2025) también pudo haber influido en la decisión de no avanzar con Leto, aunque la misma fuente advierte que esto “pudo haber sido una excusa” para apartarlo del proyecto tras las acusaciones.

La película, que aborda la historia real de la periodista Dorothy Kilgallen durante su investigación del asesinato de John F. Kennedy, mantiene en su reparto a figuras como Al Pacino, Jessica Chastain, Bryan Cranston y Brendan Fraser.

Las investigaciones y el impacto en Hollywood

La decisión de la producción ocurre tras la difusión de diversos reportajes publicados desde 2025.

Entre los principales antecedentes consta un reporte del medio Air Mail, que recopiló el testimonio de al menos nueve mujeres, así como el documental británico ‘Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret’ y reportes de la BBC, los cuales señalan presuntos abusos a menores y conductas inapropiadas.

Aunque el artista de 54 años no ha sido condenado y ha rechazado rotundamente los señalamientos, su salida de ‘Assassination’ marca la primera desvinculación de un proyecto de alto perfil en Hollywood como consecuencia directa de este caso.

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