Ciudadanos reportan lluvias intensas en Quito y crecida de ríos en el país

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La actividad meteorológica de la noche de este miércoles 23 de septiembre de 2026 en Ecuador generó diversas novedades climáticas en distintas zonas del país. En medio de los avisos por lluvias intensas en Quito, el Distrito Metropolitano registró precipitaciones concentradas y descargas eléctricas, mientras las evaluaciones a escala nacional dieron cuenta de alteraciones en los afluentes de la Costa.

Tormenta eléctrica en el sur de la urbe y lluvias intensas en Quito

En la capital, la presencia de aguaceros se focalizó principalmente en los sectores del sur y del oriente. Los moradores constataron una fuerte precipitación con tormenta eléctrica en el sector de Guajaló, Guamaní, La Forestal, fenómeno que fue perdiendo intensidad y fuerza hacia el norte de la urbe.

De forma simultánea, se reportaron eventos lluviosos en la parroquia de Conocoto y una llovizna de carácter ligero en la zona de la Villaflora.

Monitoreo de afluentes con aumento de caudal en la Costa

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos sobre cuerpos hídricos emitido con corte a las 19:00 de este miércoles 23 de septiembre de 2026 determinó que no existen ríos desbordados en el país. Sin embargo, dos provincias registran incrementos en los niveles de agua de sus afluentes: Esmeraldas y Guayas.

En territorio esmeraldeño subieron de cota el río Blanco y el río Quinindé a la altura de la cabecera cantonal de Rosa Zárate; el río Esmeraldas en el recinto Majua; y el río Viche en la parroquia del mismo nombre, dentro del cantón Quinindé.

Comportamiento fluvial en los sectores del Guayas

En lo que respecta a la provincia del Guayas, las crecidas se focalizaron en el cantón Salitre (Urbina Jado). La medición técnica confirmó niveles elevados en el río Vinces en el sector de Las Ramas; el río Avispa a lo largo de varios sectores de la parroquia General Vernaza (Dos Esteros); y el río Guachapelí, en el punto correspondiente al Recinto 3 Marías de la misma localidad parroquial.

Distribución de precipitaciones moderadas y débiles en el país

El balance nacional de lluvias con corte a las 20:00 no registró precipitaciones fuertes. El nivel moderado se localizó en Ibarra (Imbabura); Santa Ana, Chone, Jipijapa y Calceta (Manabí); Eloy Alfaro, Quinindé, Borbón y San Lorenzo (Esmeraldas); Las Lajas (El Oro); así como Morona, Palora y Sevilla Don Bosco (Morona Santiago). Por su parte, la categoría débil abarcó cantones de Esmeraldas, Cotopaxi (Latacunga), Tungurahua, Napo, Chimborazo, Bolívar, Guayas (Pedro Carbo), Manabí, Loja, El Oro y Pichincha, incluyendo a Quito, Mejía y Rumiñahui.

Te recomendamos