Dos ríos están desbordados y otros tres aumentan su nivel en Ecuador a causa de las lluvias

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Las lluvias registradas en las últimas horas causaron el desbordamiento de dos ríos en Ecuador, según el monitoreo nacional de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), con corte a las 07:00 del miércoles 23 de septiembre de 2026. La entidad mantiene un monitoreo permanente sobre el comportamiento de los cuerpos hídricos.

El río Guachapelí, en Guayas, se desbordó en los sectores Salitre, Vernaza y recinto Tres Marías. En Esmeraldas, el río Sucio también se desbordó en Muisne, San Gregorio y San Jacinto. La SNGR, además, reportó un aumento del nivel del caudal en otros tres cuerpos hídricos de esa provincia.

Dos ríos están desbordados

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identificó dos ríos desbordados a escala nacional como consecuencia de las lluvias de las últimas horas en la Costa.

En Guayas, el río Guachapelí presenta un desbordamiento en los sectores Salitre, Vernaza y recinto Tres Marías. La SNGR incluyó estas zonas dentro del monitoreo nacional realizado durante la mañana del 23 de septiembre.

En Esmeraldas, el río Sucio también salió de su cauce. El reporte señala desbordamientos en Muisne, San Gregorio y San Jacinto.

La entidad mantiene vigilancia sobre estos cuerpos hídricos para conocer su comportamiento y las condiciones que presentan en las zonas donde se registran los desbordamientos.

Otros tres cuerpos hídricos aumentan su nivel

El monitoreo nacional también identificó un incremento en el nivel del caudal de otros tres cuerpos hídricos. Los tres se encuentran en la provincia de Esmeraldas.

Uno de ellos es el estero Chaflu. La SNGR reportó un aumento de su nivel en Chinca, recinto Chafu y recinto Tanigué.

El río Viche también presenta un incremento de caudal en Quinindé. El tercer cuerpo hídrico identificado es el río Repartidero, cuyo nivel aumentó en zonas de Muisne, San Gregorio, Contrera, San Jacinto y Guadumal.

Así, el reporte con corte a las 07:00 registra dos ríos desbordados y tres cuerpos hídricos con aumento de nivel. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el monitoreo permanente de estas condiciones.

Como información adicional, el desbordamiento del río Sucio generó afectaciones preliminares en Muisne. Las lluvias registradas entre el lunes 21 y el martes 22 de septiembre provocaron la crecida del afluente y reportes de inundaciones en diez recintos del cantón.

La SNGR estima inicialmente unas 600 personas afectadas y 350 viviendas. También contabiliza 394 familias afectadas por el desbordamiento.

La entidad aclaró que estos datos corresponden a una primera valoración. Las cifras pueden cambiar mientras avanza el levantamiento de información directamente en las comunidades.

#DESBORDAMIENTOCUERPOSHÍDRICOS | Monitoreo nacional 23 de septiembre 2026, con corte a las 07:00



La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene monitoreo permanente. pic.twitter.com/Z9ivUmnSDm — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) September 23, 2026

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