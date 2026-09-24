Pablo Emilio Ríos Maza, de 15 años, desapareció en Quito; así puedes identificarlo

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Pablo Emilio Ríos Maza, de 15 años, se encuentra desaparecido desde el miércoles 23 de septiembre de 2026. El adolescente fue visto por última vez a las 15:36, cerca de los sánduches El Arbolito, en el sector de Monteserrín, en el norte de Quito.

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) compartió el aviso de su desaparición y difundió sus características físicas para facilitar su identificación. Las autoridades solicitan a quienes tengan información sobre su paradero que la comuniquen a través de los canales habilitados.

¿Cómo identificar a Pablo Emilio Ríos Maza y dónde reportar información?

Pablo Emilio nació el 9 de mayo de 2011, tiene nacionalidad ecuatoriana y mide 1,67 metros. Es de contextura delgada, pesa aproximadamente 140 libras, tiene ojos cafés y cabello negro.

El día de su desaparición vestía una camiseta albiceleste del Deportivo Quito, pantalón gris y zapatos deportivos negros. Además, llevaba una mochila cuando lo vieron por última vez en Monteserrín.

Asfadec difundió sus datos personales y pidió colaboración ciudadana para encontrarlo. Cualquier persona que tenga información sobre su ubicación puede comunicarse con el ECU 911 o llamar al 1800 DELITO (335486). También está disponible el número 099 287 2742.

Las autoridades reciben de manera confidencial la información que pueda contribuir a localizar al adolescente.

¿Cómo denunciar la desaparición de una persona en Ecuador?

En Ecuador, los familiares pueden denunciar una desaparición de manera inmediata. No necesitan esperar 24 horas para acudir a las autoridades e iniciar el proceso de búsqueda.

La Fiscalía General del Estado y las unidades especializadas de la Policía Nacional cuentan con mecanismos para recibir las denuncias y coordinar las investigaciones.

El primer paso consiste en acudir a la Fiscalía de la provincia correspondiente o a las unidades especializadas de la Policía, como Dinasep o Dinapen. Allí, los funcionarios reciben la información y registran el caso en el Sistema de Personas Desaparecidas (SPD).

Esta herramienta de la Fiscalía permite registrar, procesar y dar seguimiento a los casos. También facilita el intercambio de información y la coordinación entre las unidades que participan en la búsqueda y localización de personas.

Al presentar la denuncia, los familiares deben llevar una fotografía reciente de la persona desaparecida y proporcionar todos los datos que puedan contribuir a encontrarla.

Durante los días laborables, pueden acudir al Servicio de Atención Integral de la Fiscalía (SAI), que atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.

Fuera de ese horario y durante los feriados, las unidades especializadas de la Policía Nacional reciben los reportes de desaparición. Estas instituciones coordinan de inmediato las diligencias necesarias para localizar a la persona.

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