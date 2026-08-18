Andrea Julieth Vega Galarza está desaparecida desde el 11 de agosto en Sangolquí

Andrea Julieth Vega Galarza, de 27 años, está desaparecida desde el martes 11 de agosto de 2026. Su madre, Addy Galarza, busca información sobre su paradero. La última vez que la vieron fue cerca de las 17:52, cuando salió de un establecimiento del sector de Albornoz, en Sangolquí.

Andrea Vega desapareció en Albornoz, Sangolquí

Andrea es madre de dos niños menores de cinco años. Cuando salió del establecimiento vestía una licra roja y un saco negro.

Mide menos de 1,60 metros, tiene tez trigueña, rostro redondeado, ojos rasgados y cabello negro, lacio y largo hasta la espalda.

Según Addy Galarza, Andrea dejó su teléfono celular con el administrador del establecimiento antes de salir. Según el relato de su madre, Andrea dijo que “ya regresaba”.

El administrador entregó luego el dispositivo a un familiar de Andrea. El teléfono quedó bajo custodia de la Policía Nacional.

¿Qué ocurrió después de que Andrea salió?

Según la información entregada por Addy Galarza, Andrea salió del establecimiento a las 17:52 y habría abordado un carro negro solicitado mediante una aplicación.

Hasta el momento, según la madre, no existen datos confirmados sobre la placa del vehículo ni sobre su conductor.

La familia busca establecer el recorrido que realizó Andrea después de salir de Albornoz. También intenta verificar dónde estuvo durante la noche del 11 de agosto y la mañana del 12 de agosto.

Existen versiones distintas sobre el paradero de Andrea

Según Addy Galarza, una de las personas relacionadas con el caso indicó inicialmente que el miércoles 12 de agosto dejó a Andrea sola entre las 09:00 y las 09:30 en un redondel de San Luis, Sangolquí. La versión señalaba que ella no tenía dinero, cartera ni celular.

Después surgió otra versión. Según la madre de Andrea, se indicó que la joven quedó en una estación de servicio o gasolinera.

Una tercera versión consta en un audio atribuido a una familiar de una de las personas relacionadas con el caso. Según Addy Galarza, en ese registro se afirmó que Andrea continuó sola en un taxi amarillo hacia un destino desconocido.

El audio fue entregado a la Policía Judicial para un peritaje técnico, según la información proporcionada por la madre.

La familia busca cámaras para encontrar a Andrea Vega

La familia gestiona oficios para acceder a grabaciones de cámaras del ECU 911 y de los municipios de Quito y Rumiñahui.

Los familiares también realizan búsquedas en comercios de los sectores relacionados con el caso. Addy Galarza señaló que algunas grabaciones privadas pueden perderse después de 24 horas.

La Fiscalía recibió la denuncia por la desaparición de Andrea Vega

Addy Galarza presentó la denuncia por la desaparición de su hija ante la Fiscalía General del Estado el miércoles 12 de agosto de 2026.

Al 18 de agosto de 2026, se desconoce el paradero de Andrea Julieth Vega Galarza.

Datos para identificar a Andrea: 27 años, menos de 1,60 metros de estatura, tez trigueña, rostro redondeado, ojos rasgados, cabello negro, lacio y largo hasta la espalda. La última vez que la vieron llevaba una licra roja y un saco negro.