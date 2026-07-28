Mónica Luzuriaga, desaparecida en Quito, fue encontrada sin vida

El Ministerio de Educación lamentó este martes 28 de julio de 2026 la muerte de Mónica Luzuriaga, funcionaria de esa institución, quien estuvo reportada como desaparecida desde el lunes 27 de julio.

La desaparición de Mónica Luzuriaga, funcionaria del Ministerio de Educación y su hallazgo sin vida

Mónica Luzuriaga fue vista por última vez al salir de su trabajo alrededor de las 19:30 horas del lunes, en las calles Juan González y Atahualpa, en el sector Iñaquito, al norte de Quito. En ese momento, se movilizaba en una bicicleta negra.

La funcionaria, de 38 años, vestía un jean, una chompa azul y un casco rojo. La Policía, la Fiscalía y el Ministerio del Interior difundieron su desaparición a través de redes sociales.

Características físicas y búsqueda

Mónica Luzuriaga tenía ojos color café, cabello negro y medía 1,58 metros. Sus familiares solicitaron la colaboración de la ciudadanía para compartir cualquier información que permita ubicarla.

Expresiones de condolencias

La tarde del martes, el Ministerio de Educación, Deportes y Cultura envió un correo interno a sus funcionarios expresando sus condolencias por el fallecimiento de Mónica Luzuriaga.

El comunicado indicó: “El Ministerio de Educación, Deportes y Cultura, ante el sensible fallecimiento de Mónica Luzuriaga Velasco, expresa el profundo sentimiento de pesar y solidaridad a su distinguida familia y seres queridos y, en especial, a sus compañeros de la Dirección Nacional de Compras Públicas.”

Este caso se suma a otras desapariciones de personas en Quito como fue el caso de Nathaly Mafla, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional; Héctor Rojas, funcionario de la Dirección Nacional de Aviación Civil, quienes también fueron encontrados sin vida.