Héctor Vinicio Rojas fue encontrado sin vida en Quito

Héctor Vinicio Rojas Velasco, funcionario de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), fue reportado como desaparecido el pasado viernes 24 de julio de 2026. Este lunes 27 de julio, las autoridades confirmaron su fallecimiento.

El hallazgo tras una intensa búsqueda

Los familiares de Héctor Vinicio Rojas Velasco confirmaron su fallecimiento este lunes 27 de julio de 2026. El funcionario, de 56 años, era buscado activamente desde la tarde del viernes 24, cuando se perdió todo rastro tras abandonar su lugar de trabajo, ubicado en la intersección de la avenida 10 de Agosto y Buenos Aires, en el centro de Quito.

Aunque se ha confirmado su deceso, las autoridades aún no han detallado las causas exactas que llevaron a este desenlace.

Protocolos de búsqueda y difusión ciudadana

La desaparición de Rojas movilizó a un amplio círculo de familiares y allegados, quienes emprendieron una búsqueda exhaustiva por diversos puntos de la capital, tal como lo reportó este Medio el 26 de julio de 2026.

Durante el fin de semana, los parientes recorrieron hospitales, unidades de Policía Comunitaria (UPC), albergues y centros forenses.

Como parte de los esfuerzos por localizarlo, se desplegó una campaña de difusión que incluyó la colocación de afiches con su fotografía en puntos estratégicos como paradas de buses, establecimientos comerciales, restaurantes y panaderías del sector céntrico de la ciudad.

Reconstrucción de los últimos movimientos

Antes de la confirmación de su deceso, los esfuerzos se centraron en reconstruir la trayectoria de Rojas mediante grabaciones de cámaras de seguridad.

Su hermano, Juan Carlos Rojas, informó que se analizaron diversos videos que permitieron establecer una línea de tiempo tras su salida de las oficinas en San Blas, cerca de las 16:45 del viernes.

Las imágenes registraron al funcionario caminando por la calle Juan Salinas y pasando frente a la Notaría 34, donde se observa un choque leve con un peatón.

Otros registros lo ubicaron cerca de las 17:45 en las inmediaciones del edificio del Consejo Provincial. Un vecino reportó haberlo visto sentado, con aspecto desvanecido, en el parque de La Basílica, en el Casco Colonial.

Acción de las autoridades en el caso

La Fiscalía General del Estado activó los protocolos de búsqueda mediante una alerta oficial tras recibir la denuncia por la desaparición del funcionario. Asimismo, la Policía Nacional colaboró en las diligencias analizando la última ubicación técnica registrada por el teléfono celular de la víctima.

El Ministerio del Interior mantuvo vigente la ficha de persona desaparecida durante el fin de semana, instando a la ciudadanía a colaborar con información a través de la línea 1800 Delito (335486). A pesar de los esfuerzos conjuntos entre familiares y autoridades, el caso concluyó con el hallazgo del cuerpo este lunes.

Preguntas frecuentes sobre el hallazgo de Héctor Vinicio Rojas

❓ ¿Cuándo y dónde fue visto por última vez Héctor Vinicio Rojas?

Fue visto por última vez el viernes 24 de julio de 2026, tras salir de su oficina ubicada en la avenida 10 de Agosto y Buenos Aires, en el sector de San Blas, Quito.

El funcionario, de 56 años, salió de su jornada laboral aproximadamente a las 16:45, marcando el inicio de la línea de tiempo que fue reconstruida por sus familiares mediante cámaras de seguridad.

❓ ¿Qué indicios recolectaron los familiares durante la búsqueda?

Recopilaron varios videos de seguridad en calles como la Juan Salinas, frente a la Notaría 34, y en las inmediaciones del Consejo Provincial.

Las grabaciones mostraron sus últimos movimientos, incluyendo un incidente leve con otro peatón y su presencia cerca de edificios gubernamentales y parques en el Centro Histórico de la capital.

❓ ¿Qué instancias intervinieron en la búsqueda del funcionario?

La Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior estuvieron a cargo de la investigación y la activación de las alertas de búsqueda.

La búsqueda se coordinó a través de la línea 1800 DELITO y el análisis técnico de la última ubicación registrada por el teléfono móvil del funcionario, lo cual es el procedimiento estándar en casos de personas desaparecidas en Ecuador.

❓ ¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento?

Aún no se han confirmado las causas del deceso. Tras el hallazgo del cuerpo este lunes 27 de julio, las autoridades competentes deben determinar las causas legales a través de las pericias médico-legales correspondientes.

❓ ¿En qué sectores de Quito se centró el recorrido de la víctima?

El recorrido se concentró principalmente en el Centro Histórico y el sector de San Blas, específicamente entre la avenida 10 de Agosto y zonas como el parque de La Basílica.

Este trayecto fue reconstruido por sus familiares y la policía mediante el análisis de grabaciones de seguridad de locales comerciales y viviendas del centro capitalino.