La desaparición de Lizeth Esthela Bunshi Muñoz, de 28 años, mantiene activa una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased). La joven fue vista por última vez durante la noche del 18 de julio de 2026, tras salir del sector de El Tingo, en el valle de Los Chillos, con destino al centro de Quito.

Operativos de búsqueda en el río Machángara

Desde su desaparición, equipos especializados realizan operativos de búsqueda principalmente en el río Machángara. Las diligencias incluyen registros de cámaras de seguridad, testimonios y pericias técnicas. La Fiscalía formuló cargos por el supuesto delito de desaparición involuntaria contra Cristian Gonzalo V. L., quien permanece con prisión preventiva mientras avanza la instrucción fiscal.

Cronología del caso

Sábado 18 de julio: Lizeth salió de la vivienda de su padre en El Tingo. Tenía previsto reunirse con su pareja y posteriormente con otras personas en el centro de Quito.

Lizeth salió de la vivienda de su padre en El Tingo. Tenía previsto reunirse con su pareja y posteriormente con otras personas en el centro de Quito. Recorrido hacia el centro: Las cámaras de videovigilancia establecieron parte del trayecto realizado por Lizeth hasta las inmediaciones del parque Cumandá y el río Machángara.

Las cámaras de videovigilancia establecieron parte del trayecto realizado por Lizeth hasta las inmediaciones del parque Cumandá y el río Machángara. Ingreso a una quebrada: Según la investigación, Lizeth ingresó junto a Cristian Gonzalo V. L. a un acceso cercano a la quebrada del río Machángara. Testigos señalaron haber escuchado una discusión y pedidos de auxilio.

Según la investigación, Lizeth ingresó junto a Cristian Gonzalo V. L. a un acceso cercano a la quebrada del río Machángara. Testigos señalaron haber escuchado una discusión y pedidos de auxilio. Domingo 19 de julio: Los familiares perdieron contacto con Lizeth y presentaron la denuncia por desaparición ante las autoridades. Se inició la difusión de su fotografía para facilitar su localización.

Los familiares perdieron contacto con Lizeth y presentaron la denuncia por desaparición ante las autoridades. Se inició la difusión de su fotografía para facilitar su localización. Inicio de la búsqueda: Equipos del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Fiscalía iniciaron rastreos en distintos puntos del río Machángara. Durante los operativos se localizó una zapatilla compatible con la que utilizaba Lizeth.

Equipos del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Fiscalía iniciaron rastreos en distintos puntos del río Machángara. Durante los operativos se localizó una zapatilla compatible con la que utilizaba Lizeth. Martes 21 de julio: La Fiscalía detuvo a Cristian Gonzalo V. L., formulando cargos por desaparición involuntaria tras reunir indicios mediante videos y testimonios.

La Fiscalía detuvo a Cristian Gonzalo V. L., formulando cargos por desaparición involuntaria tras reunir indicios mediante videos y testimonios. Miércoles 22 de julio: Un juez dictó prisión preventiva para el procesado y dispuso una instrucción fiscal de 90 días mientras continúan las investigaciones.

Búsqueda continua y recopilación de evidencia

Las labores de búsqueda continúan en varios tramos del río Machángara con apoyo de drones, equipos de rescate acuático y personal especializado. Además, la Fiscalía mantiene la recopilación de evidencia física, registros tecnológicos y versiones de testigos para reconstruir completamente los hechos.

Según se publicó en EL COMERCIO el 24 dex julio de 2026, la reconstrucción del recorrido permitió precisar nuevos detalles sobre los últimos desplazamientos de Lizeth y los puntos donde se concentran las labores de búsqueda. Esta información complementa la cronología del caso mientras avanzan las diligencias judiciales.

Preguntas frecuentes sobre la desaparición de Lizeth Esthela Bunshi Muñoz:

❓ ¿Quién es Lizeth Esthela Bunshi Muñoz y desde cuándo está desaparecida? Es una mujer de 28 años desaparecida desde la noche del 18 de julio de 2026.

Según la investigación, Lizeth fue vista por última vez tras salir del sector de El Tingo, en el valle de Los Chillos, con destino al centro de Quito. Desde entonces, la Fiscalía General del Estado y la Dinased mantienen una investigación para determinar su paradero. ❓ ¿Qué ocurrió antes de la desaparición de Lizeth? Las investigaciones reconstruyeron parte de su recorrido hasta el río Machángara.

De acuerdo con las cámaras de videovigilancia y otros indicios, Lizeth se desplazó hasta las inmediaciones del parque Cumandá y el río Machángara. La investigación señala que ingresó junto a Cristian Gonzalo V. L. a un acceso cercano a una quebrada, donde testigos reportaron haber escuchado una discusión y pedidos de auxilio. ❓ ¿Qué acciones han realizado las autoridades para encontrarla? Han desplegado operativos de búsqueda y recopilado evidencia técnica y testimonial.

Las diligencias incluyen rastreos en distintos tramos del río Machángara con apoyo de drones, equipos de rescate acuático y personal especializado. Además, la Fiscalía analiza grabaciones de cámaras de seguridad, evidencia física y declaraciones de testigos para reconstruir los hechos. ❓ ¿Qué situación jurídica enfrenta el procesado en este caso? Permanece con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La Fiscalía formuló cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el supuesto delito de desaparición involuntaria. Un juez ordenó prisión preventiva y dispuso una instrucción fiscal de 90 días para continuar con la investigación. ❓ ¿Cuál es el estado actual de la investigación? La búsqueda de Lizeth y la recolección de pruebas continúan.

Las autoridades mantienen los operativos en el río Machángara y continúan recopilando registros tecnológicos, evidencia física y testimonios. La reconstrucción de los últimos desplazamientos de Lizeth ha permitido identificar nuevos puntos de interés para las labores de búsqueda mientras avanzan las diligencias judiciales.

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