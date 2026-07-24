Así se desarrolla el sexto día de busqueda de Lizeth Bunshi en el río Machángara, Quito

La búsqueda de Lizeth Bunshi, desaparecida el 19 de julio, continúa este viernes 24 de julio de 2026. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó sobre las acciones que realiza en el río Machángara para encontrar a la mujer de 28 años.

Drones y equipos de rescate acuático en la búsqueda de Lizeth Bunshi en el río Machángara, Quito

Los Bomberos explicaron que la búsqueda es un esfuerzo conjunto con la Policía Nacional y diversas instituciones del Municipio de Quito. Desde el sector de Cumandá, los organismos de socorro han recorrido aproximadamente 15 kilómetros utilizando unidades especializadas en rescate acuático.

Técnicas y herramientas utilizadas

El equipo cuenta con el apoyo de drones para monitorear el área.

Las labores se centran en el kilómetro 11, en el sector del puente de la Interocéanica y la Hidroeléctrica de Nayon.

Se realizan búsquedas en todas las orillas del río, utilizando sondas en piscinas, rescate ribereño, rescate vertical y trajes secos para acceder a partes del río que son accesibles.

Declaraciones del Cuerpo de Bomberos

“Continuamos con las labores de búsqueda de Lizeth Bunshi, reportada como desaparecida, conforme a los protocolos establecidos y en atención al requerimiento de la Fiscalía General del Estado”, indicó el Cuerpo de Bomberos de Quito. Este esfuerzo incluye su Brigada Especializada de Rescate Acuático y el uso de aeronaves no tripuladas.

Barridos técnicos y coordinación

“Realizamos barridos técnicos en distintos puntos de las riberas del río Machángara”, agregó el CBQ.

“Nuestro equipo mantiene un despliegue coordinado junto a las instituciones que participan en este procedimiento, mientras las labores continúan de forma ininterrumpida”, señaló un portavoz del Cuerpo de Bomberos.

🚨 #EmergenciasUIO | Continuamos con las labores de búsqueda de Lizeth Bunshi, reportada como desaparecida, conforme a los protocolos establecidos y en atención al requerimiento de la Fiscalía General del Estado.



🧑🏼‍🚒 Con el apoyo de nuestra Brigada Especializada de Rescate… pic.twitter.com/KeoEGdpcIb — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 24, 2026

¿Quién es Lizeth Bunshi y qué se sabe de su desaparición?

Lizeth Bunshi tiene 28 años. Es madre de un niño de nueve años, se desempeña como estilista profesional y se encargaba del cuidado de su madre, quien tiene una discapacidad.

La joven tiene ojos cafés, cabello negro y mide aproximadamente 1,55 metros. Sus amigas y familiares han difundido mensajes en redes sociales para solicitar que continúe la búsqueda y que su desaparición sea esclarecida.

Salió de su vivienda en el el valle de Los Chillos

Lizeth salió de su vivienda, ubicada en el valle de Los Chillos, la tarde del sábado 18 de julio. Según sus familiares, tenía previsto reunirse con su novio y un grupo de amigos.

Las versiones preliminares señalan que habría discutido con su pareja y luego permaneció con un amigo.

Ingresó a una quebrada

El domingo 19 de julio, una cámara de seguridad registró que ingresó a una quebrada del río Machángara junto a Cristian Gonzalo V. L. Ambos habrían accedido por una de las cercas rotas del sector.

Un habitante de calle aseguró que presenció una discusión entre Lizeth y el hombre. Según su relato, escuchó amenazas contra la joven y posteriormente oyó cómo ella gritaba y pedía ayuda.

Norma Bunshi, hermana de Lizeth, indicó que tres personas que estaban en la quebrada coinciden en que el hombre habría empujado a la joven al río. Esta versión forma parte de la investigación.

El principal sospechoso fue detenido

La Fiscalía anunció que formulará cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el supuesto delito de desaparición involuntaria. La orden de detención fue ejecutada durante la madrugada del martes 21 de julio.

La institución señaló que la medida se sustentó en los indicios recopilados por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Los familiares de Lizeth habían solicitado que el hombre no fuera liberado debido a las contradicciones que, según ellos, existirían en su versión.

Desaparición de Lizeth Bunshi en el río Machángara, Quito; preguntas frecuentes

❓¿Dónde buscan a Lizeth Bunshi las autoridades en Quito?

La búsqueda de Lizeth Bunshi se concentra en distintos tramos del río Machángara, especialmente en el sector del puente de la Interoceánica y la Hidroeléctrica de Nayón.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que ha recorrido aproximadamente 15 kilómetros desde el sector de Cumandá, en coordinación con la Policía Nacional y otras instituciones municipales. Las labores incluyen inspecciones en las riberas y puntos estratégicos definidos dentro de la investigación.

❓¿Qué equipos utilizan los Bomberos de Quito para encontrar a Lizeth Bunshi?

Los equipos de búsqueda emplean drones, unidades de rescate acuático, sondas, equipos de rescate vertical y trajes secos.

El Cuerpo de Bomberos de Quito señaló que la Brigada Especializada de Rescate Acuático participa en el operativo, apoyada por aeronaves no tripuladas para monitorear el área. Además, se realizan barridos técnicos en las orillas del río Machángara para ampliar la cobertura de la búsqueda.

❓¿Qué se sabe sobre la desaparición de Lizeth Bunshi?

Lizeth Bunshi desapareció entre el 18 y 19 de julio de 2026, después de salir de su vivienda en el valle de Los Chillos.

Según la información difundida por sus familiares, la mujer de 28 años tenía previsto reunirse con su pareja y otras personas. Posteriormente, una cámara de seguridad registró que ingresó a una quebrada cercana al río Machángara junto a Cristian Gonzalo V. L., hecho que forma parte de la investigación desarrollada por la Fiscalía.

❓¿Quién es el principal sospechoso en el caso de Lizeth Bunshi?

Cristian Gonzalo V. L. es el principal sospechoso y enfrenta una investigación por el presunto delito de desaparición involuntaria.

La Fiscalía ejecutó una orden de detención en su contra el 21 de julio de 2026 y posteriormente formuló cargos. Un juez dispuso prisión preventiva mientras se desarrolla una instrucción fiscal de 90 días. La investigación se sustenta en testimonios, grabaciones de cámaras de seguridad y otros indicios recopilados por las autoridades.

❓¿Quién es Lizeth Bunshi y por qué su caso ha generado atención pública en Ecuador?

Lizeth Bunshi es una estilista de 28 años, madre de un niño de nueve años y residente del valle de Los Chillos.

Además de desempeñarse como estilista profesional, colaboraba en el cuidado de su madre, quien tiene una discapacidad. Desde su desaparición, familiares y amigos han impulsado campañas en redes sociales para solicitar que continúen las labores de búsqueda y que las autoridades esclarezcan lo ocurrido en el caso.

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