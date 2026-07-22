¿Quién es Lizeth Bunshi y qué ocurrió antes de su desaparición en Quito?

Este miércoles 22 de julio de 2026 continúa la búsqueda de Lizeth Esthela Bunshi Muñoz en el río Machángara, en Quito. La mujer permanece desaparecida desde el fin de semana y, hasta el momento, las autoridades han encontrado uno de sus zapatos.

¿Quién es Lizeth Bunshi?

Lizeth Bunshi tiene 28 años. Es madre de un niño de nueve años, se desempeña como estilista profesional y se encargaba del cuidado de su madre, quien tiene una discapacidad.

La joven tiene ojos cafés, cabello negro y mide aproximadamente 1,55 metros. Sus amigas y familiares han difundido mensajes en redes sociales para solicitar que continúe la búsqueda y que su desaparición sea esclarecida.

#DesaparecidosEcuador | #Pichincha: si tienes información sobre la ubicación de Lizeth Esthela Bunshi Muñoz, comunícate de inmediato con las autoridades. Fue reportada como desaparecida el 19 de julio de 2026, en la av. Manuela de Santa Cruz y Espejo, norte de #Quito. pic.twitter.com/JdLPyp6WBu — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 20, 2026

Una cámara registró el ingreso de Lizeth Bunshi a la quebrada del río Machángara

Lizeth salió de su vivienda, ubicada en el valle de Los Chillos, la tarde del sábado 18 de julio. Según sus familiares, tenía previsto reunirse con su novio y un grupo de amigos.

Las versiones preliminares señalan que habría discutido con su pareja y luego permaneció con un amigo.

El domingo 19 de julio, una cámara de seguridad registró que ingresó a unaquebrada del río Machángara junto a Cristian Gonzalo V. L. Ambos habrían accedido por una de las cercas rotas del sector.

Un habitante de calle aseguró que presenció una discusión entre Lizeth y el hombre. Según su relato, escuchó amenazas contra la joven y posteriormente oyó cómo ella gritaba y pedía ayuda.

Norma Bunshi, hermana de Lizeth, indicó que tres personas que estaban en la quebrada coinciden en que el hombre habría empujado a la joven al río. Esta versión forma parte de la investigación.

El principal sospechoso fue detenido

La Fiscalía anunció que formulará cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por el supuesto delito de desaparición involuntaria. La orden de detención fue ejecutada durante la madrugada del martes 21 de julio.

#ACTUALIZACIÓN | #Pichincha: con base en videos de cámaras de circuito cerrado, versiones de testigos y otros elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, Juez ordena la prisión preventiva de Cristian Gonzalo V. L., procesado por el delito de #DesapariciónInvoluntaria. pic.twitter.com/nkRdQizt4E — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 22, 2026

La institución señaló que la medida se sustentó en los indicios recopilados por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Los familiares de Lizeth habían solicitado que el hombre no fuera liberado debido a las contradicciones que, según ellos, existirían en su versión.

Desaparición de Lizeth Bunshi; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con Lizeth Bunshi en el río Machángara? Lizeth Esthela Bunshi Muñoz continúa desaparecida y es buscada en el río Machángara, en Quito. Las autoridades encontraron uno de sus zapatos durante las labores realizadas hasta este miércoles 22 de julio de 2026.

Una cámara de seguridad registró que ingresó a una quebrada el domingo 19 de julio junto a Cristian Gonzalo V. L. ❓¿Qué versiones existen sobre la desaparición de Lizeth Bunshi? Un habitante de calle aseguró que presenció una discusión y escuchó amenazas, gritos y pedidos de ayuda. Además, Norma Bunshi, hermana de Lizeth, señaló que tres personas coinciden en que el hombre que estaba con ella habría empujado a la joven al río.

Estas versiones forman parte de la investigación y todavía deben ser comprobadas por las autoridades. ❓¿Quién es el principal sospechoso en el caso de Lizeth Bunshi? Cristian Gonzalo V. L. fue detenido durante la madrugada del martes 21 de julio. La Fiscalía anunció que formulará cargos en su contra por el presunto delito de desaparición involuntaria.

La institución indicó que la medida se sustentó en indicios recopilados por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. ❓¿Cómo puede ayudar la ciudadanía en la búsqueda de Lizeth Bunshi? La ciudadanía puede colaborar difundiendo la información oficial del caso y reportando cualquier dato que ayude a localizarla.

Lizeth tiene 28 años, ojos cafés, cabello negro y mide aproximadamente 1,55 metros. Es estilista profesional y madre de un niño de nueve años. ❓¿Qué sigue ahora en el caso de Lizeth Bunshi? Las labores de búsqueda continúan en el río Machángara mientras la Fiscalía avanza con la formulación de cargos contra el sospechoso.

También deberán contrastarse las versiones de los testigos, revisar los registros de cámaras y determinar qué ocurrió después de que Lizeth ingresó a la quebrada.

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