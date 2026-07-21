Capturan a un sospechoso por la desaparición de Lizeth Bunshi en Quito

La investigación sobre la desaparición de Lizeth Bunshi derivó en la captura de un hombre. La joven, de 28 años, fue reportada como desaparecida el 18 de julio de 2026.

Fiscalía formulará cargos contra el sospechoso por la desaparición de Lizeth Bunshi

La Fiscalía General del Estado anunció que formulará cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por su presunta relación con la desaparición involuntaria de Lizeth Esthela B. M.

En su publicación, la institución no detalló las circunstancias de la captura ni explicó qué elementos vincularían al sospechoso con el caso.

Además, no adelantó las medidas cautelares que solicitará durante la audiencia.

Lizeth Bunshi continúa desaparecida

Lizeth salió el sábado 18 de julio de su vivienda, ubicada en El Tingo, en el valle de Los Chillos. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero.

Ante la falta de respuesta a sus llamadas y mensajes, los allegados de la joven presentaron la denuncia ante la Fiscalía y la Dinased.

También comenzaron a difundir su información para obtener datos que permitan localizarla.

Información sobre Lizeth Bunshi

Lizeth trabaja como estilista y tiene un hijo de nueve años. La joven mide aproximadamente 1,50 metros y es de contextura media.

Tiene piel blanca, ojos cafés claros y cabello largo con tonos rubios. Sus labios son delgados y su boca es pequeña.

Cuando desapareció, vestía una licra negra con franjas blancas, camiseta negra y zapatillas beige y blancas.

Las personas que tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al número 1 800 335 486 (Delito).

Desaparición de Lizeth Bunshi en Quito; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió en la investigación por la desaparición de Lizeth Bunshi? La investigación derivó en la captura de Cristian Gonzalo V. L., a quien la Fiscalía vincula de manera presunta con la desaparición involuntaria de Lizeth Esthela Bunshi Muñoz.

La joven fue reportada como desaparecida el 18 de julio de 2026 y continúa sin ser localizada. ❓¿Quién es el hombre capturado por el caso de Lizeth Bunshi? El detenido fue identificado como Cristian Gonzalo V. L. La Fiscalía anunció que formulará cargos en su contra por su presunta relación con la desaparición de Lizeth.

La institución no detalló las circunstancias de la captura ni los elementos que lo vincularían con el caso. ❓¿Qué consecuencias tiene la formulación de cargos contra el sospechoso? La formulación de cargos permitirá que la Fiscalía exponga ante un juez los elementos reunidos durante la investigación y solicite las medidas cautelares que considere necesarias.

Esa diligencia no equivale a una sentencia ni determina la culpabilidad del sospechoso. ❓¿Cómo puede ayudar la ciudadanía a encontrar a Lizeth Bunshi? Las personas que tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al número 1 800 335 486, correspondiente a la línea DELITO.

Lizeth mide aproximadamente 1,50 metros, tiene cabello largo con tonos rubios y, cuando desapareció, vestía una licra negra con franjas blancas, camiseta negra y zapatillas beige y blancas. ❓¿Qué sigue ahora en el caso de Lizeth Bunshi? La Fiscalía deberá formular cargos contra el sospechoso y continuar con las diligencias para establecer qué ocurrió y localizar a Lizeth.

Hasta ahora, la joven sigue desaparecida y las autoridades no han informado públicamente qué medidas cautelares solicitarán ni qué indicios sostienen el proceso.