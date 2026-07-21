María Camila Potosí, de 21 años y embarazada, fue hallada sin vida en Cali

La desaparición de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años y embarazada de ocho meses, terminó en un trágico hallazgo que conmocionó a la ciudad de Cali.

El cuerpo fue hallado sin vida en una zona rural, después de haber sido reportada como desaparecida desde el 16 de julio de 2026, indica El Tiempo de Bogotá.

Detalles del hallazgo

De acuerdo con información publicada por El Tiempo de Bogotá, el cuerpo fue localizado en el kilómetro 3 de la vía al corregimiento de La Buitrera, a orillas del río Meléndez.

Las autoridades informaron que el hallazgo ocurrió en horas de la tarde del lunes 20 de julio y que el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Condiciones del cuerpo encontrado

Según el reporte preliminar conocido por El Tiempo de Bogotá, el cuerpo estaba envuelto en sábanas y presentaba signos que podrían estar relacionados con un hecho violento.

La identificación plena de la víctima será confirmada por el CTI mediante los análisis científicos correspondientes.

Búsqueda y contexto familiar

La investigación busca esclarecer qué ocurrió con María Camila, quien días antes había salido para asistir a un control médico debido a su avanzado estado de gestación.

Familiares y allegados habían iniciado una búsqueda mientras la joven se preparaba para celebrar el baby shower de su bebé.

Declaraciones de las autoridades

El mayor Alirio Acuña, de la Policía Metropolitana de Cali, señaló que las características físicas y las prendas encontradas coincidían preliminarmente con las de la joven desaparecida.

Además, indicó que las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del caso y ubicar a los posibles responsables.

Llamado a la acción

El Tiempo de Bogotá informó que el personero de Cali, Gerardo Mendoza, pidió una investigación rápida y exhaustiva para esclarecer los hechos y evitar que el caso quede en la impunidad.

También hizo un llamado a fortalecer las medidas de prevención y protección frente a la violencia contra las mujeres.

Próximos pasos en la investigación

La Fiscalía continuará con las diligencias para determinar cómo ocurrió la muerte de María Camila Potosí y avanzar en la identificación de quienes podrían estar involucrados en este lamentable caso.

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