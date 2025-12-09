Roberto Manuel T. C. retornó a Ecuador desde Estados Unidos el 14 de febrero de 2025. Viajó de vuelta tras permanecer dos años en ese país y regresar debido a las políticas migratorias de ese país. Su llegada motivó que su cónyuge organizara una reunión íntima de bienvenida, en la que participaron los dos hijos de la pareja: un adolescente y un niño de 7 años. Lo que empezó como un encuentro familiar terminó, horas después, en un hecho violento que la Fiscalía calificó como femicidio.

Femicidio en medio de una celebración

Según la Fiscal del caso, la madrugada posterior a la reunión, Roberto Manuel T. C. intentó mantener relaciones sexuales con la mujer. Ella rechazó el acercamiento y él reaccionó con agresiones.

La acusó de infidelidad, tomó un cuchillo y la atacó en la cocina del departamento. Los gritos de la víctima, de 33 años, despertaron a los familiares que se encontraban en el mismo inmueble.

Según indicó la Fiscalía, la tía de la mujer entró al departamento al escuchar el escándalo. Encontró al agresor con el cuchillo en la mano y a la víctima tendida en el piso.

#ATENCIÓN | #Pichincha: Roberto Manuel T. es sentenciado a 26 años de prisión como autor del delito de #Femicidio. #FiscalíaEc demostró que atacó a su cónyuge con un arma blanca.



Un menor de edad evidenció el femicidio

El niño de 7 años intentó interponerse para evitar que su padre continuara lastimando a su madre, pero también enfrentó la violencia.

En ese momento, el hermano de la víctima llegó a la cocina y logró desarmar a Roberto Manuel T. C., aunque la mujer ya agonizaba. Los paramédicos acudieron y confirmaron el fallecimiento.

En el juicio, la Fiscalía presentó como pruebas los testimonios anticipados de los hijos, además de las declaraciones de la tía y del hermano de la víctima.

También intervino una perita especializada en enfoque de género. Ella concluyó que el crimen se desarrolló en un contexto de femicidio y explicó que la mujer sufría dependencia emocional y síndrome de la mujer maltratada.

El proceso legal que enfrentó el femicida

Con base en esas y otras pruebas, la Fiscalía solicitó la pena máxima prevista en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Argumentó la presencia de las agravantes establecidas en el artículo 142.

El Tribunal de Garantías Penales aceptó la petición y sentenció a Roberto Manuel T. C. a 26 años de prisión. El delito de femicidio consta en el artículo 141 del COIP, que establece sanciones de veintidós a veintiséis años.