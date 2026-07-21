¿Qué se sabe sobre la desaparición de Lizeth Bunshi en Quito?

La búsqueda de Lizeth Esthela Bunshi Muñoz sigue activa en Quito este 21 de julio de 2026. Sus familiares reportaron su desaparición ante la Fiscalía General del Estado y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

Detalles de la desaparición de Lizeth Bunshi en Quito

Lizeth, de 28 años, salió de su casa el sábado 18 de julio y no regresó. Su vivienda se encuentra en El Tingo, en el valle de Los Chillos. Desde entonces, sus allegados no tienen información sobre su paradero.

Ante la falta de respuestas a las llamadas y mensajes, la familia presentó una denuncia y comenzó a difundir información para localizarla.

Lizeth trabaja como estilista y es madre de un niño de nueve años. Sus familiares piden la colaboración de la ciudadanía para obtener datos que ayuden a encontrarla.

Cargos contra un sospechoso

La Fiscalía anunció que formulará cargos en las próximas horas contra Cristian Gonzalo V. L., quien es sospechoso de la desaparición involuntaria de Lizeth Esthela B. M. Este caso fue reportado el 18 de julio de 2026.

Aún no se han proporcionado más detalles sobre la supuesta participación del sospechoso ni sobre los elementos reunidos durante la investigación.

Testigos afirman que ingresó a una quebrada

Personas en el sector afirmaron que Lizeth y un acompañante entraron juntos a una quebrada, según la información recopilada por sus familiares.

A pesar de que el área permanece cercada, los allegados de Lizeth identificaron al menos dos posibles accesos: un tramo roto de la malla y una puerta situada en la parte baja del terreno.

La familia teme que la joven haya sido arrojada al río y solicita a las autoridades realizar una búsqueda en esa zona.

Características físicas de Lizeth Bunshi

Lizeth mide aproximadamente 1,50 metros y tiene una contextura media. Posee piel blanca, ojos cafés claros y cabello largo con tonos rubios. Sus labios son delgados y su boca es pequeña.

Cuando fue vista por última vez vestía una licra negra con franjas blancas, una camiseta negra y zapatillas beige y blancas.

Las personas que tengan información sobre su ubicación pueden comunicarse al número 1 800 335 486 (Delito).

Lizbeth Bunshi; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con Lizeth Esthela Bunshi Muñoz? Lizeth Esthela Bunshi Muñoz, de 28 años, fue reportada como desaparecida después de salir de su vivienda en El Tingo, en el valle de Los Chillos, el sábado 18 de julio de 2026.

Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero y presentaron la denuncia ante la Fiscalía y la Dinased. ❓¿Quién es la persona investigada por la desaparición de Lizeth Bunshi? La Fiscalía informó que formulará cargos contra Cristian Gonzalo V. L., señalado como sospechoso dentro de la investigación por la desaparición involuntaria de Lizeth Esthela B. M.

La institución no ha detallado públicamente qué participación le atribuye ni cuáles son los elementos reunidos en su contra. ❓¿Qué consecuencias tiene la formulación de cargos en este caso? La formulación de cargos abrirá formalmente un proceso penal contra el sospechoso y permitirá que un juez conozca los elementos presentados por la Fiscalía.

Esa diligencia no equivale a una sentencia ni determina culpabilidad. La investigación deberá continuar para esclarecer qué ocurrió con Lizeth. ❓¿Cómo puede ayudar la ciudadanía a encontrar a Lizeth Bunshi? Las personas que tengan información sobre su ubicación pueden comunicarse al número 1 800 335 486, correspondiente a la línea DELITO.

Lizeth mide aproximadamente 1,50 metros, tiene contextura media, piel blanca, ojos cafés claros y cabello largo con tonos rubios. La última vez vestía una licra negra con franjas blancas, camiseta negra y zapatillas beige y blancas. ❓¿Qué sigue ahora en la búsqueda de Lizeth Bunshi? La búsqueda continúa mientras la Fiscalía prepara la formulación de cargos contra el sospechoso y la Dinased mantiene las diligencias para localizarla.

Hasta ahora, las autoridades no han informado dónde se encuentra Lizeth ni han divulgado más detalles sobre el avance de la investigación.

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