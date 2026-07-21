Denuncian incendio en quebrada de Quito donde buscan a Lizeth Bunshi

Los familiares de Lizeth Bunshi, una mujer de 28 años desaparecida en Quito desde el sábado 18 de julio, denunciaron un incendio supuestamente provocado en la quebrada donde se realizaron las labores de búsqueda este martes 21 de julio de 2026.

Incendio y captura del sospechoso

El incendio se produjo horas después de que los equipos de rescate acudieran al lugar y trasla captura de un sospechoso relacionado con la desaparición de Lizeth.

La Fiscalía General del Estado anunció que formulará cargos contra Cristian Gonzalo V. L. por su presunta relación con la desaparición involuntaria de Lizeth Esthela B. M.

Sin embargo, la institución no detalló las circunstancias de la captura ni explicó qué elementos vinculan al sospechoso con el caso. Además, no adelantó las medidas cautelares que solicitará durante la audiencia.

Detalles sobre la desaparición

Lizeth salió el sábado 18 de julio de su vivienda, ubicada en El Tingo, en el valle de Los Chillos. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero. Ante la falta de respuesta a sus llamadas y mensajes, los allegados presentaron una denuncia ante la Fiscalía y la Dinased.

Asimismo, comenzaron a difundir su información para obtener datos que permitan localizarla.

Lizeth trabaja como estilista y tiene un hijo de nueve años. La joven mide aproximadamente 1,50 metros y es de contextura media.

Descripción física y vestimenta

Tiene piel blanca, ojos cafés claros y cabello largo con tonos rubios. Sus labios son delgados y su boca es pequeña. Cuando desapareció, vestía una licra negra con franjas blancas, camiseta negra y zapatillas beige y blancas.

Las personas que tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al número 1 800 335 486 (Delito).

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