Hallan sin vida a un hombre en un parqueadero de Guayaquil

Un hombre fue encontrado sin vida en el cuarto piso de un parqueadero de un edificio ubicado en Vélez, entre Rumichaca y García Avilés, pleno centro de Guayaquil.

Este lamentable hecho se registró la madrugada del 21 de julio de 2026.

Detalles del hallazgo

Los familiares del hombre realizaron el hallazgo a las 02:00 horas, tras buscarlo debido a la falta de información sobre su paradero. Según información preliminar, el hombre vivía en uno de los edificios aledaños y tenía entre 30 y 40 años.

Posible causa de la muerte

Se presume que el ciudadano habría caído desde un séptimo piso. Allegados manifestaron que la persona sufría alguna afección de salud mental, lo que podría estar relacionado con su fallecimiento.

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Investigación en curso

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional para realizar los trámites pertinentes. Además, personal de Criminalística y Dinased se sumó a las labores para recabar mayor información sobre el caso.

Traslado del cadáver

Dos horas después del hallazgo, el cadáver fue trasladado al centro forense de Guayaquil para realizar la respectiva autopsia. Las autoridades investigarán si la muerte se produjo de manera voluntaria o si fue un accidente.

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